  • Nachhaltige Infrarotheizungen. IR-Heizungen aus Dachsteine bzw. Ziegel

    Ressourcenschonende IR-Heizungen. Aus Altmaterial Neues bauen! Extrem stromsparend.

    BildGeht das überhaupt: Nachhaltige Elektroheizungen?
    Dieser Gedanke dürfte viele beschäftigen. Besonders positiv hervorzuheben ist, wenn mit geringen Materialkosten eine behagliche Wärme geschaffen werden kann bei minimalem Stromverbrauch!
    Dass die ausgereifte Infrarotheiztechnik noch weiter verbessert werden kann, führte der Entwickler und Erfinder von Gruftiearbeit.de, in Form einer innovativen Dachziegelheizung vor.
    Die Heizfronten wurden mit alten Dachziegeln gebaut. Deren abstrahlende, unterschiedlich geformte und ausgerichtete Oberflächenstruktur erzeugt zusätzlich sich überschneidende Wärmewellen, die so ein besonders wohliges Wärmeerlebnis ergeben. Zusätzlich kann rückseitig ein Warmluftschacht angebaut werden. Hier entsteht nun ergiebige Strahlungswärme mit Warmluftkombination!

    In Anlehnung an unsere anderen Ofenmodelle, die sich seit nunmehr fast 25 Jahren vielfach bewährt haben und alle nur 250 bis max. 280 W Strom verbrauchen!

    Zusätzliches Highlight: Nur noch bis 10 Gramm Eisenanteil?! Das entspricht etwa dem Gehalt im menschlichen Körper.
    Diese innovative Dachziegelheizung erzeugt ca. 100 – 110 °C Oberflächentemperatur bei unglaublich geringen 250 Watt Stromverbrauch, was die Grundlage unserer Fertigungs- und Firmenphilosophie ist! Außerdem wurde ein ästhetisch ansprechendes Design erzielt und eine nachhaltige Heizung entwickelt, die in dieser Form einzigartig ist und nahezu ohne Eisenanteil auskommt.

    Fazit: Mit den Dachpfannen einer alten Scheune könne man so tausende von Öfen bauen!

    Alle unsere Heizungen arbeiten geruchlos und ohne offene Flamme oder freiliegende Heizdrähte. Somit sind keine Gefahrenmomente dadurch vorhanden. Zusätzliche wichtige und nennenswerte Prüf- und Sicherheitspunkte: Geschützt auch gegen Fremdkörpereindringung (= IP6X) und gegen Spritzwasser (= IPX4) bei Badezimmereinsatz. Heizinnovationen made in Germany seit 2002!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Gruftiearbeit.de, Ü-70 Innovationen
    Rainer Dubrikow
    Meininger Str. 18-20
    36452 Kaltennordheim
    Deutschland

    fon ..: 036966299004
    web ..: https://www.gruftiearbeit.de
    email : zentraleBRD@t-online.de

    Gegründet 2002. International ausgezeichnet mit Goldmedaille für
    extrem sparsame Heizungstechnologie. Ü 70 Innovationsschmiede.

    Pressekontakt:

    Gruftiearbeit.de
    Rainer Dubrikow
    Meininger Str. 18-20 Meininger
    Kaltennord 36452

    fon ..: 036966299004
    email : zentraleBRD@t-online.de


