  • Infrarotheizungen 2025: reale Kundenmeinungen.

    Infrarotheizungen Kundenbewertungen

    BildIn dieser boomenden Branche wird extrem viel angeboten und versprochen.

    Wie aber verhält sich Angebot zu Realität?

    Deshalb sollte man jene glauben, welche solche haben. Alexander Fußang.., 84036 Landshut, Anzengruberweg: _“Natürlich dürfen Sie meine Zeilen als positives Kundenfeedback nutzen! Ich bin stolz, sagen zu können, dass ich meinen ersten NPU-Ofen immerhin schon vor gut über 10 Jahren gekauft habe. Und der läuft und läuft._

    _Auch wenn Sie nicht gerade mit einer animierten Luxusinternetpräsenz protzen, habe ich ihre schlichte, aber bis ins Mark ehrliche Seite von Anfang an sehr geschätzt. Manchmal ist es schade, welchen Glanz andere ihren Produkten im Netz verleihen, während es doch oft nur kurzlebig ist._

    _Ich habe wie gesagt alles ausprobiert, mit dem man über Strom heizen kann. Aber die Heizleistung meines NPU _(Anm.: = Modellreihe) _mit < 300 W grenzt wirklich fast an Zauberei im Vergleich mit anderen Geräten."_ Weitere reale Kundenstatements (Auszug 1 von 20) im Bild. Historie: gegründet 2002. Firmenverlegung von 91207 Lauf an der Pegnitz in die exakte Mitte der BRD (Dreiländereck TH, BY und HE) ins Biosphärenreservat und Sternenpark Rhön. Wander- und Rentnerparadies! Unsere erreichte Zielsetzung: mit extrem wenig Strom, viel gesunde Wärme erzeugen. Stromverbrauch dieser Wohlfühl- und Raumheizungen in Höchststellung nur ca. 250 bis 280 Watt pro Stunde. Strahlungswärme mit zusätzlicher Warmlufterzeugung = die BESTE und sparsamste IR-Heizversion seit 2002! Erkenntnis: günstigste Übergangsheizung und gesunde angenehme und bezahlbare Raumwärme im Winter. Auszeichnung GOLDMEDAILLE 2008 auf der weltgrößten internationalen Fachmesse IENA = 800 Aussteller aus 39 Länder. Bewertet von und durch 22 Juroren!

    Gruftiearbeit.de, Ü-70 Innovationen
    Rainer Dubrikow
    Meininger Str. 18-20
    36452 Kaltennordheim
    Deutschland

    fon ..: 036966299004
    web ..: https://www.gruftiearbeit.de
    email : zentraleBRD@aol.com

    Gegründet 2002. International ausgezeichnet mit Goldmedaille für
    extrem sparsame Heizungstechnologie. Ü 70 Innovationsschmiede.

    Gruftiearbeit.de, Ü-70 Innovationen
    Herr Rainer Dubrikow
    Meininger Str. 18-20
    36452 Kaltennordheim

    fon ..: 036966-299004
    email : zentralebrd@aol.com


