Infrarotheizungen 2025: reale Kundenmeinungen.

Infrarotheizungen Kundenbewertungen

In dieser boomenden Branche wird extrem viel angeboten und versprochen.

Wie aber verhält sich Angebot zu Realität?

Deshalb sollte man jene glauben, welche solche haben. Alexander Fußang.., 84036 Landshut, Anzengruberweg: _“Natürlich dürfen Sie meine Zeilen als positives Kundenfeedback nutzen! Ich bin stolz, sagen zu können, dass ich meinen ersten NPU-Ofen immerhin schon vor gut über 10 Jahren gekauft habe. Und der läuft und läuft._

_Auch wenn Sie nicht gerade mit einer animierten Luxusinternetpräsenz protzen, habe ich ihre schlichte, aber bis ins Mark ehrliche Seite von Anfang an sehr geschätzt. Manchmal ist es schade, welchen Glanz andere ihren Produkten im Netz verleihen, während es doch oft nur kurzlebig ist._

_Ich habe wie gesagt alles ausprobiert, mit dem man über Strom heizen kann. Aber die Heizleistung meines NPU _(Anm.: = Modellreihe) _mit < 300 W grenzt wirklich fast an Zauberei im Vergleich mit anderen Geräten."_ Weitere reale Kundenstatements (Auszug 1 von 20) im Bild. Historie: gegründet 2002. Firmenverlegung von 91207 Lauf an der Pegnitz in die exakte Mitte der BRD (Dreiländereck TH, BY und HE) ins Biosphärenreservat und Sternenpark Rhön. Wander- und Rentnerparadies! Unsere erreichte Zielsetzung: mit extrem wenig Strom, viel gesunde Wärme erzeugen. Stromverbrauch dieser Wohlfühl- und Raumheizungen in Höchststellung nur ca. 250 bis 280 Watt pro Stunde. Strahlungswärme mit zusätzlicher Warmlufterzeugung = die BESTE und sparsamste IR-Heizversion seit 2002! Erkenntnis: günstigste Übergangsheizung und gesunde angenehme und bezahlbare Raumwärme im Winter. Auszeichnung GOLDMEDAILLE 2008 auf der weltgrößten internationalen Fachmesse IENA = 800 Aussteller aus 39 Länder. Bewertet von und durch 22 Juroren!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gruftiearbeit.de, Ü-70 Innovationen

Rainer Dubrikow

Meininger Str. 18-20

36452 Kaltennordheim

Deutschland

fon ..: 036966299004

web ..: https://www.gruftiearbeit.de

email : zentraleBRD@aol.com

Gegründet 2002. International ausgezeichnet mit Goldmedaille für

extrem sparsame Heizungstechnologie. Ü 70 Innovationsschmiede.

Pressekontakt:

Gruftiearbeit.de, Ü-70 Innovationen

Herr Rainer Dubrikow

Meininger Str. 18-20

36452 Kaltennordheim

fon ..: 036966-299004

email : zentralebrd@aol.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Klassische Bedienung für Feuerwehr bei Brandwarnanlagen: Informations- und Bediensystem FIBS® Fernweh?! JugendBildungsmessen starten nach Sommerpause