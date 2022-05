desayo.de – führt im Onlineshop Infrarotheizungen und neue Such- und Filterfunktionen ein.

Sehnde – Der populäre Onlineshop unter https://www.desayo.de erweitert sein Portfolio zeigt sich innovativer und noch Kundenfreundlicher.

Mit einem neuen Update präsentiert desayo.de nun die Möglichkeit Design Heizkörper, Heizpatronen, Kaminöfen und nun neu auch Infrarotheizungen noch besser suchen und selektieren zu können.

„Wir wollen stets unserem Anspruch gerecht werden, unserem Publikum eine maximal Kundenfreundliche sowie auch innovative Plattform zur Verfügung zu stellen. Mit den neuen Funktionen bieten wir unseren Kunden bestmögliche Selektionsmöglichkeiten an, um sich seinen Wunsch nach einem individuellen Designheizkörper, Infrarotheizung, Heizpatrone oder auch einen Kaminofen zu erfüllen.“ sagte Wioletta Zienczyk, desayo.de.

„Seit vielen Jahren bringen wir in Wohn- und Arbeitsbereiche unserer Kunden Wärme mit Design-Heizkörper (https://www.desayo.de/heizkoerper/designheizkoerper/) und Heizpatrone sowie auch Kaminofen. Nun kommt eine weiters Segment mit unseren Infrarotheizungen https://www.desayo.de/infrarotheizung/ dazu.“ – Erklärt Wioletta Zienczyk weiter.

Desayo.de hat mit PS-europe einen strategischen Partner im Bereich innovativer Infrarotheizkörper gefunden. PS-europe entwickelt und produziert seit über zwanzig Jahren elektronische Heizsysteme in Europa und zählt damit zu den fortschrittlichsten und beeindruckendsten Produkten im Markt.

Infrarotheizungen der neusten Bauart ergänzen das Heizkonzept der Räume mit Ihrem individuellen Design und mit ihrer innovativen Technik. Darüber hinaus sind sie gleichermaßen effizient wie auch stromsparend. Besonders interessant ist die minimale Vorwärmzeit einer Infrarotheizung. Dadurch reduziert sich der Energieverbrauch auf den tatsächlich notwendigen Betrieb.

Der Einsatz einer Infrarotheizung ist sehr vielseitig. Sie können im Haus oder auch im Außenbereich wie z.B. einer Terrasse oder dem Wintergarten eingesetzt werden.

Ähnlich wie die Sonnenstrahlen werden bei dieser Heizungsart Infrarotstrahlen angewendet um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Solche elektromagnetischen Wellen liegen über dem sichtbaren Bereich des Menschen und sind ungefährlich.

Anders als man es von Elektro-, Öl- oder Gasheizungen kennt, heizt beziehungsweise erwärmt diese Heizung nicht etwa die Luft, sondern bestrahlt und erwärmt die Gegenstände und die festen Bestandteile eines Raumes oder einer Wohnung.

Desayo.de folgt den aktuellen Trends im Büro, Haus oder Hotel und bietet dem Markt originelle Gestalt, Form und große Vielfalt im Bereich der Heizprodukte an.

Auf dem speziell dafür konstruierten Portal desayo.de kann der Interessent Designheizkörper und Infrarotheizungen in den jeweiligen Kategorien betrachten und im der Listenansicht nach verschiedenen Kriterien filtern und selektieren. So wird der Besucher entsprechend seiner Wünsche durch den Onlineshop geführt.

Sobald der Besucher eine dieser Kategorien erreicht: Designheizkörper, Elektroheizkörper, Infrarotheizung , Handtuchheizkörper, Badheizkörper, stehen ihm zahlreiche Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung. Der Benutzer kann nach Größe, Leistung, Betriebsart und nach horizontalen und vertikalen Ausführungen filtern. Damit wird bereits in der Listenansicht entschieden, ob das gewünschte Design mit der geforderten Größe und Leistung verfügbar ist.

Auf der Detailseite eines Designheizkörpers kann der Benutzer nun passendes Zubehör zu dem jeweiligen Artikel direkt betrachten, sich Informationen anzeigen lassen und auch der Bestellung zufügen.

„Mit dieser strategischen Partnerschaft ergänzen wir unser Portfolio und nähern uns dem Gesamtbild eines Vollsortimenters im Hinblick auf die Vielfalt der Produkte rund um innovatives Heizen mit Design. Desayo bleibt der Grundidee treu und bietet unseren Kunden modernste technische Innovation, kombiniert mit schönen und qualitativ hochwertigen Produkten an. Damit setzen wir einen weiteren Meilenstein im Online-Markt.“ – stellt Wioletta Zienczyk dar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

desayo

Frau Wioletta Zienczyk

Schiratswinkel 2

31319 Sehnde

Deutschland

fon ..: +49 (0) 5132 5064 585

web ..: https://www.desayo.de

email : info@desayo.de

Desayo ist Ihr Online-Shop für Design Heizkörper, Radiatoren und Heizpatronen für Haus und Büro. Bei uns finden Sie auch Marktführer für Kanalheizung, Klimakonvektor, Heizungsbank und Fassadenheizung. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auch auf die innovative Nachtspeicher Heizung, Flächenspeicherheizung oder Flächenheizkörper. Unsere Produkte passen ideal zum außergewöhnlichen Wohnzimmer, Flur, Diele, Schlafzimmer sowie im Kinderzimmer und im Badezimmer z.B. als Handtuchtrockner. Verschönern Sie Ihren Wohnbereich mit einem Kaminofen. Bauen Sie sich selbst mit einem Kaminbausatz eine wunderschöne Heizstelle. Schauen Sie Sie sich um und Sie finden unsere Produkte in einer Arztpraxis, Klinik, Kindergarten, Hotel oder im Seniorenheim. Die Heizkörper sind als Elektroheizkörper oder als Wasser-Heizkörper und als Wasser-Elektro-Heizkörper erhältlich.

Sie finden bei uns eine exklusive Designheizkörper, Bodenheizkörper, Standheizkörper und Wandheizkörper. „Wärme“, „Design“ und „Heizen“ gehören zu unserem Leitfaden. Sie finden eine breite Auswahl an Badheizkörper, Trennwand, Flachheizkörper, Heizkörper mit Spiegel, Eckheizkörper und perfekt gestylten Heizkörpern für all Ihre Räume und Büro.

Design Infrarotheizung oder Heizpaneele ergänzen konsequent unser Portfolio an ästhetisch schönen Heizelementen. Sie finden Sie bei uns Design Infrarotheizung oder Heizpaneele in verschiedenen Ausführungen. Dazu zählen Infrarotheizung in RAL Farben, mit Glas Oberfläche oder mit einem Foto Ihrer Wahl.

Bei uns finden Sie Design-Heizkörper, welche mit Warmwasser oder elektrisch betrieben werden. Viele der Badheizkörper sowie auch der Designheizkörper können mittels eines dafür geeigneten Thermostatventils im Mischbetrieb eingesetzt werden. Neben dieser Lösung bieten viele Badheizkörper die Möglichkeit eine Heizpatrone über die Auswahl einer Anschlussart direkt im Heizkörper neben dem Wasseranschluss zu integrieren. In einem Elektroheizkörper wird für den elektrischen Betrieb ein Heizstab oder Heizpatrone verbaut. Die Steuerung der Heizpatrone ist entweder direkt am Gerät oder über Bluetooth sowie auch über eine Fernbedienung möglich. Mit unseren Heizpatronen ist selbstverständlich auch die Integration in eine SmartHome Lösung möglich. Immer dort wo eine Warmwasserleitung nicht verlegbar ist, oder der Betrieb der Zentralheizung an kalten Tagen nicht erwünscht ist, ist der Elektro Heizkörper eine bequeme und auch richtige Wahl. Wir meinen aber, dass so ein Heizkörper nicht nur funktionell, sondern vor allem schön sein muss.

Pressekontakt:

desayo

Herr Norbert Zienczyk

Schiratswinkel 2

31319 Sehnde

fon ..: 051325064585

email : info@desayo.de

