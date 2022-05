IPEVO präsentiert auf der ISE 2022 intelligente Videokonferenz- und digitale Lernlösungen

10. bis 13. Mai 2022 – Stand 2H215

IPEVO, eine innovative Marke für intelligente Kommunikationstechnologie, gab heute bekannt, dass sie auf der ISE 2022, der weltweit größten Messe für AV und Systemintegration, vom 10. bis 13. Mai in der Fira de Barcelona als Aussteller vertreten sein wird.

Da hybrides Arbeiten zur neuen Normalität geworden ist, bringt die Fernkommunikation neue Herausforderungen für die Arbeitswelt mit sich.

Dazu gehört vor allem die Unfähigkeit, effektive Videokonferenzen mit unbeweglichen Webcams durchzuführen, die einen festen Kamerawinkel haben und eine minderwertige Audioqualität erzeugen.

Auf der ISE 2022 wird IPEVO seine tragbaren und multifunktionalen Videokonferenzlösungen vorstellen, die darauf ausgelegt sind, diese Herausforderungen zu bewältigen. Dank der Integration von KI-gestützter Bildausschnitt-, Tracking- und Rauschreduktions-Technologie sind die IPEVO-Konferenz-Tools einfach zu implementieren und mit gängigen Konferenzgeräten kompatibel – so können Geschäftsleute aus der Ferne auf intuitive und effiziente Weise zusammenarbeiten und kreative Lösungen entwickeln.

Besucher des Standes 2H215 können sich außerdem über die vielseitigen, leichten und benutzerfreundlichen Dokumentenkameras von IPEVO informieren, die die Digitalisierung von Klassenzimmern weltweit unterstützen und es Pädagogen ermöglichen, sowohl virtuell als auch vor Ort einen ansprechenden Unterricht zu gestalten.

Klicken Sie hier, um weitere Informationen über die Präsenz von IPEVO auf der ISE 2022 zu erhalten: https://www.ipevo.com/edm-ipevo_at_ISE2022

—

Über IPEVO:

IPEVO gibt Pädagogen und anderen Fachkräften kompakte Lehr- und Kommunikationstechnologie, die vielseitig einsetzbar und unschlagbar günstig ist, an die Hand. IPEVO stellt die übliche technische Ausstattung von Unterrichtsräumen – sperrig, teuer, spezialisiert und kompliziert – weit in den Schatten, indem es einfache, flexible Lösungen für das interaktive Unterrichten, die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch in den Unterrichtsräumen und an den Arbeitsplätzen von heute liefert. Es ist die Mission von IPEVO, hochmoderne Kommunikationstechnologie für alle Menschen zugänglich und verfügbar zu machen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IPEVO B.V.

Herr Oscar Tu

Beursplein 37

3011AA Rotterdam

Niederlande

fon ..: –

web ..: https://ipevo.com/

email : pr@ipevo.com

.

Pressekontakt:

IPEVO B.V.

Herr Oscar Tu

Beursplein 37

3011AA Rotterdam

fon ..: –

web ..: https://ipevo.com/

email : pr@ipevo.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Camino: Hochgradige Kupferziele auf Los Chapitos im Fokus