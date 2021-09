IPEVO führt neue USB-Dokumentenkamera „V4K PRO“ mit KI-gestützter Geräuschreduzierungstechnologie ein

Ein durch künstliche Intelligenz optimiertes Mikrofon entfernt Hintergrundgeräusche und bringt die natürliche menschliche Stimme perfekt zur Geltung.

IPEVO, führender Hersteller von Dokumentenkameras, hat heute die weltweite Markteinführung seiner neuen USB-Dokumentenkamera „V4K PRO“ mit Ultra-HD verkündet. Es ist die erste Dokumentenkamera mit Stimmverbesserung auf Basis künstlicher Intelligenz, die sich für Telearbeit, Telelernen, Präsenzunterricht und Mischformen eignet. Die „V4K PRO“ ist ein Upgrade von IPEVOS umsatzstarker Dokumentenkamera „V4K“. Die auf Amazon meistverkaufte Dokumentenkamera hat jetzt eine fortgeschrittene Option, mit deren Hilfe Pädagogen und andere Fachkräfte Präsentationen liefern können, deren Akustik so klar ist wie ihre Optik.

Die „V4K PRO“ ist mit der patentierten KI-gestützten Stimmverbesserungstechnologie von IntelliGO ausgerüstet. Diese Technologie filtert Nebengeräusche heraus und bewahrt dabei den natürlichen Klang der Stimme. Die dabei verwendete künstliche Intelligenz wurde anhand von mehr als 500 Millionen Datensätzen trainiert, damit die menschliche Stimme so effektiv erkannt und bewahrt wird, dass sie klingt wie in einem Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Die Kamera hat auch:

– einen 8-Megapixel-Sony-Bildsensor für Ultra-HD-Videokommunikation mit hervorragender Bildschärfe und Farbwiedergabe

– einen mehrgelenkigen Arm, der vielseitig für das Filmen aus jedem erforderlichen Winkel/jeder erforderlichen Höhe einsetzbar ist und die Benutzung des Geräts sowohl als Dokumentenkamera als auch als Webcam erlaubt

– integriertes LED-Licht, das eine klare Aufnahme des Materials selbst in lichtarmer Umgebung ermöglicht

– eine breite „Plug-and-Play“-Kompatibilität mit Videokonferenzsoftware wie Zoom, Google Meet, Skype, Microsoft Teams und anderen auf Windows-Computern, Mac und Chromebooks

„In allen Institutionen sehen sich die Mitarbeiter jetzt mit der ,neuen Normalität‘ konfrontiert, die aus einem Mix aus Fernkommunikation, persönlichen Meetings und Mischformen der Zusammenarbeit besteht. Es besteht ein großes Bedürfnis nach Werkzeugen, die den natürlichen Klang der menschlichen Stimme in Remote- und Hybridkonstellationen mühelos adaptieren und bewahren können“, so Royce YC Hong, Gründer und CEO von IPEVO. „Das ausgeklügelte Design unserer neuesten Kamera reflektiert die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, indem wir Tausende Pädagogen und andere Fachleute auf der ganzen Welt miteinander verbunden haben.“

Für weitere Informationen über die „V4K PRO“ von IPEVO besuchen Sie bitte: https://international.ipevo.com.tw/de/V4K-PRO_Ultra_HD_USB_Document_Camera.html oder senden eine E-Mail an sales-germany@ipevo.com.

Über IPEVO:

IPEVO gibt Pädagogen und anderen Fachkräften kompakte Lehr- und Kommunikationstechnologie, die vielseitig einsetzbar und unschlagbar günstig ist, an die Hand. IPEVO stellt die übliche technische Ausstattung von Unterrichtsräumen – sperrig, teuer, spezialisiert und kompliziert – weit in den Schatten, indem es einfache, flexible Lösungen für das interaktive Unterrichten, die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch in den Unterrichtsräumen und an den Arbeitsplätzen von heute liefert. Es ist die Mission von IPEVO, hochmoderne Kommunikationstechnologie für alle Menschen zugänglich und verfügbar zu machen.

