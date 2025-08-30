  • Fernweh?! JugendBildungsmessen starten nach Sommerpause

    Ob Schüleraustausch, Sprachreise oder Gap Year – die JugendBildungsmesse „JuBi“ informiert ab August in vielen Städten kostenlos über Auslandsaufenthalte.

    BildUrlaub machen kann jede:r! Doch auch die Möglichkeiten für ein ganzes Auslandsjahr oder einen mehrmonatigen Aufenthalt in der Ferne sind vielfältig und bieten Schüler:innen und jungen Menschen eine einzigartige Gelegenheit, um andere Kulturen und neue Sprachen kennenzulernen sowie in das Alltags- und Familienleben fernab der eigenen Routinen einzutauchen. So lebt ein:e Austauschschüler:in während eines Schüleraustausches klassischerweise in einer Gastfamilie, nimmt aktiv am Alltagsleben teil und besucht eine Schule vor Ort. Für wen ein langer Aufenthalt nicht in Frage kommt, hat auch bei einer mehrwöchigen Sprachreise in den Ferien die Option, neben dem Spracherwerb in das Leben in einer Gastfamilie reinzuschnuppern.

    Gut vorbereitet in die Ferne

    Doch wie plant man einen Auslandsaufenthalt? Was gilt es zu beachten und welche Programme bieten sich für die Zeit nach der Schule oder als Gap Year vor dem Studium oder nach der Ausbildung an? Antworten auf diese und viele weitere Fragen bietet die JugendBildungsmesse „JuBi“, die ab August wieder auf Deutschland-Tour geht und in vielen Städten Deutschlands stattfindet. Im Rahmen der Info-Börse informieren Returnees und Bildungsexpert:innen kostenlos über Programme wie Schüleraustausch, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Freiwilligenarbeit sowie Praktika und Studium im Ausland.

    Die Vorlaufzeiten für den Start ins Abenteuer variieren je nach Programm. Je spezifischer die individuellen Wünsche bezüglich Gastland, Unterbringung oder Projekt sind, desto wichtiger ist es, sich frühzeitig zu informieren und zu bewerben. Für ein Auslandsschuljahr und geförderte Freiwilligendienste sollte man mindestens neun Monate Vorlaufzeit einplanen, um genügend Zeit für die Vorbereitung und die Suche nach einer Gastfamilie zu haben. Kurzfristige Programme wie Sprachreisen oder Work & Travel eignen sich hingegen bei spontanem Fernweh.

    JuBi-Start u.a. in Dresden, Köln, Frankfurt und Berlin

    Neben den Anbietern ist weltweiser, Bildungsberatungsdienst und Veranstalter der Messe, auf allen JuBis vor Ort und berät unabhängig zum Thema Auslandsaufenthalte. Als erfolgreichste Spezial-Messe zum Thema Bildung im Ausland bietet die JuBi die einzigartige Möglichkeit, persönlich mit Anbietern in Kontakt zu treten und den Traum vom Ausland in die Tat umzusetzen. Die Messen sind kostenlos und immer samstags zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet.

    Messetermine im August und September:
    30.08.2025, Dresden
    06.09.2025, Essen
    06.09.2025, Frankfurt
    13.09.2025, Köln
    13.09.2025, Braunschweig
    20.09.2025, Berlin
    20.09.2025, Hamburg
    27.09.2025, Düsseldorf
    27.09.2025, Mannheim

    Alle Informationen und weitere Messetermine unter: weltweiser.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    weltweiser – Der unabhängige Bildungsberatungsdienst & Verlag
    Herr Thomas Terbeck
    Prinz-Albert-Straße 31
    53113 Bonn
    Deutschland

    fon ..: 022839184784
    web ..: https://weltweiser.de/
    email : presse@weltweiser.de

    weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit sowie ab sofort auch virtuell stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber und eine Zeitung zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden.
    Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen.

