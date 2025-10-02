  • Datenleck bei Schufa-Tochter Bonify: Mr. Schufa fordert mehr Transparenz für Verbraucher

    Nach dem Datenleck bei Bonify warnt Mr. Schufa vor Identitätsmissbrauch und verlangt klare Information für Betroffene.

    BildNeumarkt, 2. Oktober 2025 – Ein schwerwiegender Datenschutzvorfall bei der Schufa-Tochter Bonify sorgt für Verunsicherung bei Verbrauchern. Medienberichten zufolge sind bei der Bonify-App sensible Identitätsdaten abgeflossen – ein Vorfall, der erneut die Frage nach Datensicherheit und Informationspflicht gegenüber den Betroffenen aufwirft.

    Tibor Bauer, bekannt als Mr. Schufa, sieht in diesem Fall ein deutliches Warnsignal: „Wenn selbst eine Tochterfirma der Schufa mit einem solchen Vorfall Schlagzeilen macht, muss das gesamte System hinterfragt werden. Es geht nicht nur um Technik, sondern um Vertrauen. Und genau dieses Vertrauen ist jetzt massiv erschüttert.“

    Besonders kritisch bewertet Bauer die fehlende Transparenz gegenüber Verbrauchern. „Viele Betroffene erfahren erst durch die Presse von möglichen Risiken. Dabei sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass jeder, dessen Daten in Gefahr sind, direkt und klar informiert wird“, so der Finanzinfluencer, dem auf TikTok über 200.000 Menschen folgen.

    Mr. Schufa fordert daher eine verstärkte Aufklärungspflicht der Schufa sowie eine bessere Kommunikation im Falle von Datenpannen. Neben einer sofortigen Information müsse es auch konkrete Handlungsempfehlungen geben – etwa Hinweise zur Sperrung von Daten, zur Überprüfung von Kontoauszügen oder zu kostenlosen Bonitätsabfragen.

    Der aktuelle Vorfall unterstreicht, wie sensibel das Thema Datensicherheit bei Auskunfteien ist. Während Verbraucher auf die Richtigkeit und Sicherheit ihrer Daten angewiesen sind, zeigen die Ereignisse rund um Bonify, dass Risiken nicht ausgeschlossen werden können.

    „Wir sprechen hier nicht von irgendeiner App – wir sprechen von einer Firma, die direkt mit der Schufa verbunden ist und damit im Zentrum unserer finanziellen Identität steht. Umso wichtiger ist, dass es verbindliche Regeln zur Transparenz gibt“, mahnt Bauer.

    Mit seiner klaren Positionierung will Mr. Schufa Betroffenen eine Stimme geben und gleichzeitig die öffentliche Debatte über Datensicherheit und Verbraucherschutz anstoßen. Sein Ziel: Mehr Aufklärung, mehr Kontrolle für Verbraucher – und weniger Abhängigkeit von intransparenten Systemen.

    Tibor Bauer ist ein renommierter Affiliate Marketing Experte mit 20 Jahren Berufserfahrung. Seit Oktober 2023 arbeitet er mit seinem Tiktok-Kanal als Mr. Schufa an der Aufklärung und Beratung der Bevölkerung zu den Themen Schufa und Schulden. Er erreicht mit seinen Videos über 30 Millionen Menschn pro Jahr in Deutschland und gilt damit als der erfolgreichste deutsche Finanzinfluencer zu den Themen Schufa, Schulden und Insolvenz.

