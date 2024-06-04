Gold und Silber – oder Platin und Palladium

Gold notiert nahe am Rekordhoch von Ende Oktober. Silber glänzt mit rund 67 US-Dollar je Unze. Auch Platin und Palladium haben sich deutlich verteuert.

Der nächste Ausbruch beim Goldpreis dürfte nicht weit entfernt sein, auch wenn es mal kurzzeitig eher seitwärts geht. Silber scheint Kraft zu sammeln, um in Richtung 70 US-Dollar je Unze preislich aufzusteigen. Betrachtet man den Chart bei Platin und Palladium, so sind beide Edelmetalle in den letzten Monaten und aktuell in kürzester Zeit stark im Preis nach oben gegangen. Hier hat sicher auch ein schwacher US-Dollar geholfen, neben einer erhöhten Nachfrage aus der Industrie und deutlichen Aktivitäten an den Rohstoffbörsen. Auf jeden Fall ist eine massive Kaufwelle zu verzeichnen.

Eine besondere Anziehungskraft scheint Platin nun erlangt zu haben. Platin ist gefragt in der Schmuckbranche, denn es ist haltbar und robust. Besonders aus China kommt eine große Platinnachfrage. Und so teuer wie aktuell war Platin schon seit 2008 nicht mehr. Dabei ist die Preisdifferenz zwischen Platin und Gold immer noch sehr hoch. Anleger haben das Edelmetall neu entdeckt, so scheint es. 2025 wird mit einem signifikanten Platin-Marktdefizit von 692.000 Unzen zu Ende gehen. Laut dem World Platinum Investment könnte sich der Markt 2026 ausgleichen. Denn das Minenangebot sowie das Angebot aus dem Recycling könnte wachsen – das wird sich zeigen.

Palladium wird in Katalysatoren in der Autoindustrie verbaut. Es reduziert Schadstoffemissionen und punktet mit Langlebigkeit. Wird nun das Verkaufsverbot von Fahrzeugen mit Verbrenner-Motoren aufgeweicht, so wird die europäische Autoindustrie mehr Platin und Palladium brauchen, als bisher angenommen wurde. Im Übrigen gehen die Meinungen, ob der Platin- und Palladiummarkt gerade unter- oder überversorgt ist, oft auseinander. Wertvoll sind sie allemal, Platin, Palladium, Gold und Silber. Für Investments eignen sich die Werte der Unternehmen, die diese Edelmetalle besitzen.

Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – ist ein großer und erfolgreicher Produzent von Gold und Platinmetallen. Die Projekte sind in den USA und in Südafrika gelegen. Auch Batteriemetalle und Recycling gehören zum Geschäft.

Skeena Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ -entwickelt in British Columbia ein hochgradiges und kostengünstiges Gold-Silber-Projekt (Eskay Creek) und im Blickpunkt stehen noch zwei früher bereits produzierende Projekte.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -) und Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

Quellen: Skeena Gold & Silver, Sibanye-Stillwater, https://www.finanzen.at/rohstoffe/platinpreis, https://www.finanzen.net/rohstoffe/palladiumpreis.

