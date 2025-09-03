Edelmetallen und kritischen Rohstoffen gehört die Zukunft

Der globale Bedarf an Edelmetallen und kritischen Rohstoffen steigt. Die Industrie braucht sie, um wettbewerbsfähig und nachhaltig zu sein.

Moderne Anwendungen und Innovationen gelingen nicht ohne die notwendigen Rohstoffe. Ob Lithium, Nickel, Kobalt, Kupfer oder Zink, Hightech-Produkte, erneuerbare Energien, Digitalisierung und die zunehmende Elektrifizierung, sie alle sind von der Verfügbarkeit von bestimmten Rohstoffen abhängig. Diese sind strategisch bedeutsam. Silber ist zu mehr als 50 Prozent ein wichtiges Industriemetall. Gold findet sich, wenn auch deutlich seltener, in gewissen Produkten. Dort ist es ein Hightech-Rohstoff, etwa im Handy oder im All. Denn es besitzt eine einzigartige Kombination von Eigenschaften. Gold ist ein hervorragender Leiter, wenn auch nicht ganz so gut wie Silber, und es bleibt absolut beständig, ist formbar und dehnbar.

Nickel etwa dient in Legierungen für Anwendungen in der Automobil- und Luftfahrtindustrie, ist in Batterien und Energiespeicherlösungen enthalten. Zink sorgt bei Stahl und Eisen für Korrosionsschutz, ist ebenfalls wichtiger Bestandteil von Legierungen und auch in Batterien verbaut. Besonders vielseitig ist Kupfer. In Solaranlagen, Windanlagen, in der Maschinen- und Bauindustrie sowie im Bausektor und Elektrofahrzeugen, Kupfer ist praktisch allgegenwärtig.

Staaten und Unternehmen sind gewissermaßen auf der Jagd nach kritischen Rohstoffen, um sich diese zu sichern. Neue Lagerstätten sind gefragt, um unabhängiger von Exporten zu werden. Nicht nur Länder wie China, Australien oder der Kongo, auch Europa strebt danach die Exploration und die Förderung zu intensivieren. Ein Unternehmen, das sich in diesem Bereich engagiert, ist Aurania Resources. In Norwegen und in den USA ist Blue Moon Metals unterwegs.

Aurania Resources – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ -konzentriert sich auf Edelmetalle und kritische Energierohstoffe in Europa. In Italien (Nickel, Kobalt, Eisen, Kupfer und Chrom) und in Frankreich. Dort hat das Unternehmen gerade über eine Tochtergesellschaft drei neue Explorationslizenzen (Gold, polymetallische Metalle) hinzugefügt.

Blue Moon Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-metals-inc/ – besitzt in Norwegen das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir sowie das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG. In Nussir wird gerade ein unterirdischer Zugang geschaffen. Dann gibt es noch das Zink-Kupfer-Gold-Silber-Projekt Blue Moon in den USA. Der Erwerb der Springer-Mine sichert dem Unternehmen die für die Mineralverarbeitung in Nevada nötigen Infrastrukturen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Blue Moon Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/blue-moon-metals-inc/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

Quellen: Blue Moon Metals, Aurania Resources,

https://www.resource-capital.ch/de/news/ansicht/blue-moon-metals-meldet-bedeutende-entwicklungsfortschritte-bei-seinen-norwegischen-projekten/

