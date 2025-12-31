EDV und IT Entsorgung in Kiel: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung für jedes Unternehm

Sichere EDV und IT Entsorgung in Kiel – ProCoReX Europe GmbH bietet vollständige zertifizierte Datenträgervernichtung, von der Planung bis zur umweltgerechten Wiederverwertung, aus einer Hand.

IT-Rollouts, Infrastrukturwechsel oder Standortschließungen: Die professionelle EDV und IT Entsorgung in Kiel ist bei diesen Projekten von zentraler Bedeutung. ProCoReX Europe GmbH ist auf alle Lebenszyklusphasen von IT-Komponenten vorbereitet und sorgt mit zertifizierter Datenträgervernichtung in Kiel dafür, dass Datenmanagement und Umweltschutz Hand in Hand gehen.

Bereits bei der Planung werden alle relevanten Geräte und Speichermedien gemeinsam mit dem Kunden erfasst. Nach der sicheren Sammlung werden sämtliche Datenträger nach aktuellen Datenschutzanforderungen und DIN 66399 zertifiziert vernichtet. Das dafür ausgestellte Zertifikat gibt Rechtssicherheit für Audits und zeigt, dass die Datenträgervernichtung in Kiel lückenlos und DSGVO-konform erfolgt ist.

ProCoReX Europe GmbH koordiniert die gesamte EDV und IT Entsorgung in Kiel bis zur Wiederverwertung aller Wertstoffe – Metalle, Kunststoffe, Bauteile gehen in spezialisierte Recyclingwege; Schadstoffe werden korrekt entsorgt. Für jeden Projektschritt gibt es eine verständliche, transparent nachvollziehbare Dokumentation.

Mit Know-how, Flexibilität und konsequentem Nachhaltigkeitsmanagement ist ProCoReX Europe GmbH der perfekte Anbieter für die EDV und IT Entsorgung in Kiel inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung bei allen IT-Projekten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-kiel/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

