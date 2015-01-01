EDV und IT Entsorgung in Schwerin: ProCoReX Europe GmbH optimiert die Datenträgervernichtung

Von der Beratung bis zur Dokumentation: ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen aus Schwerin eine sichere EDV und IT Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung und nachhaltigkeit

Die moderne EDV und IT Entsorgung in Schwerin verlangt deutlich mehr als das reine Ausmustern von Altgeräten. ProCoReX Europe GmbH liefert einen Komplettservice, der zertifizierte Datenträgervernichtung in Schwerin garantiert und gleichzeitig die Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe sicherstellt.

Jeder Auftrag startet mit einer präzisen Analyse der vorhandenen IT-Strukturen. ProCoReX übernimmt die Sammlung und gesicherte Lagerung aller EDV-Komponenten. Die Datenträger – unabhängig vom Medium – werden nach den Standards der DIN 66399 zertifiziert vernichtet. Kunden erhalten hierfür ein offizielles Zertifikat, das zur Nachweisführung bei Audits oder Compliance-Abfragen eingesetzt werden kann.

Ein zentrales Plus bei der EDV und IT Entsorgung in Schwerin durch ProCoReX Europe GmbH ist das aktive Wertstoffmanagement: Wertvolle Metalle und Kunststoffe werden recycelt, Schadstoffe wie Batterien oder elektronische Bauteile werden umweltgerecht ausgesondert und entsorgt. So wird nicht nur der Datenschutz konsequent erfüllt, sondern auch der ökologische Fußabdruck des Unternehmens nachweislich reduziert.

Mit individueller Betreuung, flexiblen Zeitfenstern und einer transparenten Kommunikation setzt ProCoReX Europe GmbH Maßstäbe für die nachhaltige und auditfähige EDV und IT Entsorgung in Schwerin mit zertifizierter Datenträgervernichtung.

