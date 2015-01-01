EDV und IT Entsorgung in Hamburg: ProCoReX Europe GmbH sichert Compliance durch die zertifizierte Vernichtung

ProCoReX Europe GmbH garantiert Unternehmen in Hamburg eine EDV und IT Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung – vollständig dokumentiert, auditfähig und nachhaltig für jede Branche.

Die Herausforderungen für Unternehmen und öffentliche Verwaltung bei der EDV und IT Entsorgung in Hamburg sind vielfältig: Datenschutzbestimmungen, das Risiko von Datenlecks und zunehmende Nachhaltigkeitsforderungen erfordern einen erfahrenen Partner. ProCoReX Europe GmbH setzt daher auf Prozesse, die zertifizierte Datenträgervernichtung in Hamburg und eine durchgängige Nachweiskette verbinden.

Nach einer individuellen Beratung übernimmt ProCoReX Europe GmbH die gesicherte Abholung aller IT-Geräte und Speichermedien – von PCs über Server bis zu Archivsystemen. Jede Komponente wird dokumentiert und gezielt dem Prozess der zertifizierten Datenträgervernichtung in Hamburg zugeführt. Nach den Vorgaben der DIN 66399 werden sämtliche Daten unwiederbringlich zerstört. Unternehmen erhalten ein Nachweiszertifikat, das Audit, Compliance- oder Datenschutzkontrollen uneingeschränkt standhält.

Alle Wertstoffe aus der EDV und IT Entsorgung in Hamburg werden sortenrein recycelt. Schadstoffe werden getrennt und umweltgerecht entsorgt. ProCoReX informiert Kundinnen und Kunden über jeden Schritt und sorgt damit für maximale Kontroll- und Nachweissicherheit.

Ob Mittelstand oder Großunternehmen: ProCoReX Europe GmbH verspricht eine EDV und IT Entsorgung in Hamburg mit zertifizierter Datenträgervernichtung, die höchsten Ansprüchen an Sicherheit, Transparenz und Ressourcenschutz gerecht wird.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

