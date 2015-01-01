Computerschrott Entsorgung in Wiesbaden: ProCoReX macht digitale Entsorgung sicher und nachhaltig

Mit ProCoReX erleben Sie zertifizierte Computerschrott Entsorgung in Wiesbaden – zuverlässig, umweltbewusst und 100% datenschutzkonform.

Immer mehr Wiesbadener Organisationen und Unternehmen stehen vor dem Thema nachhaltige Computerschrott Entsorgung. Wer auf ProCoReX vertraut, setzt auf eine zertifizierte, ganzheitliche Lösung: Die Computer Schrott Entsorgung in Wiesbaden startet mit der professionellen Abholung alter IT, wo jeder Schritt sorgfältig dokumentiert wird.

Moderne Festplattenvernichtung nach DIN 66399 sichert sämtliche sensiblen Daten, bevor die Geräte dem Recycling zugeführt werden. Ein offizielles Zertifikat bestätigt bei jeder Computer Schrott Entsorgung in Wiesbaden die Einhaltung aller Datenschutzvorschriften.

Doch die Verantwortung geht weiter: Wer auf Computerschrott Entsorgung in Wiesbaden mit ProCoReX setzt, leistet neben sicherer Datenvernichtung auch Anspruch auf Umweltschutz – durch Wiederverwendung von Rohstoffen, Förderung sozialer Projekte und Engagement für eine nachhaltige Stadtgesellschaft.

Wiesbadener Unternehmen profitieren vom ProCoReX-Rundumservice, der IT-Entsorgung transparent, sicher und grün macht. Denn mit ProCoReX erleben Sie zertifizierte Computerschrott Entsorgung in Wiesbaden – zuverlässig, umweltbewusst und 100% datenschutzkonform.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Computerschrott Entsorgung in Erfurt: ProCoReX sorgt für Datensicherheit und nachhaltige IT-Entsorgung