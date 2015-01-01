  • Computerschrott Entsorgung in Mainz: ProCoReX vereint effizienten Datenschutz mit nachhaltiger IT-Entsorgung

    In Mainz wird Computerschrott Entsorgung dank ProCoReX sicher und grün – mit zertifizierter Datenvernichtung.

    Mit der wachsenden Digitalisierung wachsen auch die Herausforderungen für Mainzer Unternehmen, was das Handling von Altelektronik betrifft. Die Computerschrott Entsorgung in Mainz wird durch ProCoReX einfach und rechtssicher. Denn bei der Computer Schrott Entsorgung in Mainz setzt man auf umfassende Services, zugeschnitten auf höchste Ansprüche an Datenschutz, Dokumentationspflichten und Ressourcenschonung.
    Nach unkomplizierter Abstimmung erfolgt die Abholung direkt beim Kunden. Alle Datenträger werden separiert und anschließend im zertifizierten Verfahren nach DIN 66399 zerstört. So bleibt die Computer Schrott Entsorgung in Mainz für Betriebe, Ämter und Institutionen stets nachvollziehbar und geschützt – inklusive transparentem Löschzertifikat.
    Darüber hinaus werden ausgediente Geräte nicht einfach entsorgt: Der Fokus liegt auf Recycling und Wiederverwendung wertvoller Materialien. Parallel dazu unterstützt ProCoReX Bildungsinitiativen, regionale Aufforstungsmaßnahmen und humanitäre Projekte, sodass Computerschrott Entsorgung in Mainz einen echten gesellschaftlichen Mehrwert schafft.
    Moderne IT-Entsorgung in Mainz heißt: Datenschutz, Recycling und Verantwortung – auf einen Partner spezialisiert: ProCoReX.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/
    email : info@procorex.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Computerschrott Entsorgung in Dresden: ProCoReX vereint Datensicherheit mit nachhaltiger IT-Entsorgung
      ProCoReX macht Computerschrott Entsorgung in Dresden einfach, sicher und grün - mit zertifizierter Datenvernichtung und ökologischer Verantwortung....

    2. Computerschrott Entsorgung in Freiburg: ProCoReX bringt sichere IT-Entsorgung und Datenschutz zusammen
      ProCoReX sorgt für nachhaltige Computerschrott Entsorgung in Freiburg und zertifizierte Festplattenvernichtung - zuverlässig, transparent und umweltschonend....

    3. Computerschrott Entsorgung in Hannover: ProCoReX verbindet moderne IT-Entsorgung mit Datenschutz
      ProCoReX garantiert zuverlässige Computerschrott Entsorgung in Hannover - für sichere Löschung aller Festplatten und ökologisches Recycling....

    4. Computerschrott Entsorgung in Bielefeld: ProCoReX steht für Datenschutz und ressourcenschonende IT-Entsorgung
      Sichere Computerschrott Entsorgung in Bielefeld: ProCoReX entsorgt Ihre IT mit Festplattenvernichtung nach DIN 66399 - ökologisch und rechtssicher....

    5. Computerschrott Entsorgung in Hamburg: ProCoReX vereint zertifizierte Sicherheit und Umweltschutz
      Mit ProCoReX gelingt Computerschrott Entsorgung in Hamburg zuverlässig, rechtssicher und nachhaltig - inklusive zertifizierter Festplattenvernichtung....

    6. Computerschrott Entsorgung in Bremen: ProCoReX verbindet Datenschutz mit Umweltbewusstsein
      Mit ProCoReX gelingt Computerschrott Entsorgung in Bremen nachhaltig, rechtssicher und effizient - inklusive zertifizierter Festplattenvernichtung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.