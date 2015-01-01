Computerschrott Entsorgung in Dresden: ProCoReX vereint Datensicherheit mit nachhaltiger IT-Entsorgung

ProCoReX macht Computerschrott Entsorgung in Dresden einfach, sicher und grün – mit zertifizierter Datenvernichtung und ökologischer Verantwortung.

Gerade in einer Stadt mit viel Innovationskraft wie Dresden sind moderne IT-Lösungen Alltag. Doch je häufiger neue Hardware angeschafft wird, desto dringender wird auch die Frage nach professioneller Computerschrott Entsorgung in Dresden. ProCoReX hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen und Institutionen bei der sicheren und zertifizierten Computer Schrott Entsorgung in Dresden zu entlasten.

Jedes Gerät, das zu entsorgen ist – ob PC, Monitor, Server oder Speichermedium – wird nach vorheriger Absprache direkt vor Ort abgeholt. Sorgfältig ausgewählte Fachkräfte sorgen für einen lückenlosen Ablauf, bei dem alle Festplatten und anderen Datenträger nach DIN 66399 zertifiziert vernichtet werden. So ist jederzeit garantiert, dass sensible Daten zuverlässig und unwiderruflich gelöscht sind. Die Kunden erhalten für jede Computerschrott Entsorgung in Dresden ein offizielles Zertifikat, das maximale Rechtssicherheit bietet.

Doch ProCoReX steht nicht nur für Schutz vor Datenmissbrauch – bei der Computer Schrott Entsorgung in Dresden wird jedes verwertbare Bauteil recycelt, Wertstoffe werden dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt und Ressourcen geschont. Mit jedem Auftrag werden zudem Projekte in den Bereichen Aufforstung und soziale Verantwortung unterstützt.

Die Kombination aus zertifizierter Datenvernichtung, nachhaltigem Recycling und gesellschaftlichem Engagement macht die Computerschrott Entsorgung in Dresden mit ProCoReX zur ersten Wahl für alle, die Verantwortung für Menschen, Daten und Umwelt übernehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Was machen nun die Edelmetallpreise?