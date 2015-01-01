  • Computerschrott Entsorgung in Leipzig – Festplattenvernichtung, Recycling und Mehrwert vereint

    Die Computerschrott Entsorgung in Leipzig mit ProCoReX bietet sichere Löschung, zertifizierte Nachweise und leistet mit jedem Auftrag einen Beitrag zur Umwelt.

    Leipziger Unternehmen stehen zunehmend vor der Aufgabe, nicht nur leistungsfähige Technik einzusetzen, sondern auch den nachhaltigen Umgang mit ausrangierten IT-Geräten umzusetzen. Bei der Computerschrott Entsorgung in Leipzig geht es daher nicht mehr nur um das Entfernen von Altgeräten, sondern um einen umfassenden Gesamtdienst mit echter Verantwortung – und ProCoReX macht den Unterschied.
    Vom ersten Kontakt an übernimmt ProCoReX die komplette Organisation: Computer und Server werden direkt im Betrieb abgeholt, sämtliche Geräte und Medien dokumentiert und entsprechend ihres weiteren Lebenszyklus zugeführt. Kritische Festplatten werden im Rahmen der Computer Schrott Entsorgung in Leipzig zertifiziert nach höchsten Datenschutzstandards zerstört, wobei der Auftraggeber für jede Löschung ein rechtsgültiges Zertifikat erhält.
    Auch in Sachen Ressourcenschonung geht ProCoReX neue Wege: Bei der Computerschrott Entsorgung in Leipzig wird jeder Rohstoff, der sich aus dem IT-Schrott gewinnen lässt, dem Recycling zugeführt. Zudem fördert ProCoReX mit jedem Auftrag umfangreiche Umwelt- und Sozialprojekte – beispielsweise regionale Baumpflanzaktionen für bessere Luft und Lebensqualität.
    Für alle, die in Leipzig Wert auf eine sichere, nachhaltige und sozial engagierte IT-Entsorgung legen, ist ProCoReX der richtige Partner: Computerschrott Entsorgung in Leipzig ist damit effiziente Datenvernichtung, Ressourcenschutz und gesellschaftlicher Beitrag in einem.

