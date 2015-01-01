Computerschrott Entsorgung in Magdeburg: ProCoReX steht für transparente Sicherheit und Umweltschutz

Richtige Computerschrott Entsorgung in Magdeburg mit ProCoReX: Rechtssichere Datenvernichtung, nachhaltiges Recycling und soziale Verantwortung in einem Paket.

Der verantwortungsvolle Umgang mit ausgedienter IT-Technik gewinnt in Magdeburg immer mehr an Bedeutung. Wer eine zuverlässige Computerschrott Entsorgung in Magdeburg sucht, findet mit ProCoReX einen erfahrenen Partner, der moderne Nachhaltigkeitsziele mit zertifizierter Datenvernichtung verbindet. Bereits weit vor dem eigentlichen Recycling beginnt der Service mit persönlicher Beratung und der flexiblen Terminabsprache für die Computer Schrott Entsorgung in Magdeburg.

Bei der Abholung werden alle Altgeräte – egal ob einzelne Rechner, Drucker oder große IT-Bestände – direkt beim Kunden aufgenommen und sicher gelagert. Die professionelle Computerschrott Entsorgung in Magdeburg umfasst insbesondere auch die physische Vernichtung von Datenträgern nach DIN 66399. Hierbei werden Festplatten und andere Speicheranlagen so zerstört, dass ein Datenzugriff ausgeschlossen ist. Unternehmen und öffentliche Einrichtungen erhalten als Nachweis ein Zertifikat, das sie rechtskräftig absichert.

Nicht nur der Datenschutz genießt hohe Priorität: Jedes Teil, das bei der Computer Schrott Entsorgung in Magdeburg gewonnen wird, durchläuft eine strenge Wertstofftrennung und wird dem Recycling zugeführt. Darüber hinaus engagiert sich ProCoReX für soziale Projekte und Umweltinitiativen – von Aufforstungsaktionen bis hin zur Unterstützung lokaler Hilfsangebote.

So profitieren Kunden von der Computerschrott Entsorgung in Magdeburg von mehr als nur Entsorgung: Sie investieren in Datenschutz, Klimaschutz und gesellschaftliche Nachhaltigkeit – und das vollkommen stressfrei und jederzeit transparent.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

