Computerschrott Entsorgung in Berlin: ProCoReX verbindet Sicherheit und Umweltschutz

Zertifizierte Computer Schrott Entsorgung in Berlin – ProCoReX entsorgt Ihre IT-Geräte DSGVO-konform und nachhaltig, inklusive Festplattenvernichtung mit Nachweis.

Wenn sensible Daten auf ausrangierten IT-Geräten lagern, ist eine zuverlässige Computerschrott Entsorgung in Berlin unverzichtbar. ProCoReX bietet Unternehmen, Behörden und Institutionen eine professionelle und zugleich umweltfreundliche Lösung für die Computer Schrott Entsorgung in Berlin. Dabei stehen transparente Abläufe und höchste Sicherheitsstandards an erster Stelle.

Alte Computer, Server, Notebooks und Co. werden von ProCoReX direkt beim Kunden abgeholt – unkompliziert, zuverlässig und flexibel. Während die Wiederverwertung elektronischer Geräte selbst oft kostenfrei ist, sorgt ProCoReX gegen eine geringe Anfahrtspauschale für die sichere Abholung und Logistik. Besonders hervorzuheben: Die Festplattenvernichtung erfolgt nach den strengen Anforderungen der DIN 66399. Jeder Schritt wird dokumentiert, sodass Kunden ein offizielles Vernichtungszertifikat erhalten und jederzeit die notwendige Rechtssicherheit haben.

Wer seine Computerschrott Entsorgung in Berlin ProCoReX anvertraut, leistet zusätzlich einen Beitrag zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Denn nach der zertifizierten Computer Schrott Entsorgung in Berlin werden wertvolle Materialien aus alten Geräten einem modernen Recycling zugeführt. Gleichzeitig engagiert sich ProCoReX mit jeder Abholung aktiv im Baumpflanzprogramm und sozialen Projekten, um auch in der Gesellschaft und Natur konkrete Verbesserungen zu bewirken.

Für Berliner Unternehmen hat Datenschutz oberste Priorität. Die Kombination aus zertifizierter Festplattenvernichtung und ökologischer Computerschrott Entsorgung sorgt dafür, dass sensible Informationen wirksam geschützt und die Umwelt nachhaltig entlastet werden. ProCoReX ist Ihr starker Partner für Sicherheit, Nachhaltigkeit und soziales Engagement.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ruhestand ohne Zufall: Stufenmodell macht Entnahmen planbar