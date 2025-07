ProCoReX Europe GmbH bietet professionelle und nachhaltige Computerschrott Entsorgung in München an

Sichere und nachhaltige Computerschrott Entsorgung in München: ProCoReX Europe GmbH garantiert Datenschutz und Umweltschutz.

Die ProCoReX Europe GmbH, ein führender Anbieter für IT-Entsorgung und professionelle Datenvernichtung, erweitert ihr Dienstleistungsangebot im Bereich computerschrott entsorgung in München. Unternehmen und Organisationen profitieren ab sofort von einer effizienten, gesetzeskonformen und nachhaltigen Entsorgung alter IT-Geräte. Die steigenden Anforderungen an Datenschutz und Umweltschutz machen es für Betriebe unerlässlich, einen vertrauenswürdigen Partner an ihrer Seite zu wissen.

Die Entsorgung von Computerschrott stellt Unternehmen in München zunehmend vor Herausforderungen. Neben der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) und DIN 66399 müssen auch ökologische Aspekte berücksichtigt werden. ProCoReX Europe GmbH setzt auf ein ganzheitliches Konzept, das beide Anforderungen miteinander verbindet. Die kostenfreie Abholung und zertifizierte Vernichtung von Datenträgern stehen dabei im Fokus.

Mit modernsten Verfahren und unter Berücksichtigung höchster Sicherheitsstandards garantiert ProCoReX Europe GmbH die vollständige und unwiderrufliche Vernichtung sensibler Daten. Die Vernichtung erfolgt gemäß den Vorgaben der DIN 66399 und den jeweiligen Sicherheitsstufen. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Rückschlüsse auf gespeicherte Inhalte möglich sind und die gesetzlichen Vorgaben jederzeit eingehalten werden.

Ein weiterer Vorteil für Unternehmen in München: Die Computerschrott entsorgung in München erfolgt nicht nur sicher, sondern auch nachhaltig. ProCoReX Europe GmbH legt großen Wert auf die umweltgerechte Wiederverwertung von Rohstoffen. Alte IT-Geräte werden von Partnern fachgerecht zerlegt, wertvolle Materialien recycelt und Schadstoffe umweltverträglich von Partnerfirmen entsorgt. Damit leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung und zum Umweltschutz.

Die Zusammenarbeit mit ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile. Neben der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften profitieren sie von einem transparenten und effizienten Prozess. Die Abholung erfolgt flexibel und kostenfrei, die Vernichtung der Datenträger wird durch entsprechende Zertifikate dokumentiert. Dies dient als Vertrauensbeweis gegenüber Geschäftspartnern und Kundinnen und Kunden und stärkt die eigene Position am Markt.

ProCoReX Europe GmbH versteht sich als Trusted Partner für die sichere und nachhaltige Entsorgung von IT-Altgeräten. Das Unternehmen setzt auf Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und innovative Lösungen, um den hohen Anforderungen der digitalen Welt gerecht zu werden. Unternehmen, die Wert auf Datenschutz, Nachhaltigkeit und Rechtssicherheit legen, finden in ProCoReX Europe GmbH den idealen Partner.

Interessierte Unternehmen und Organisationen aus München können sich für eine individuelle Beratung und ein unverbindliches Angebot direkt an ProCoReX Europe GmbH wenden. Die Expertinnen und Experten stehen für alle Fragen rund um die computerschrott entsorgung in München zur Verfügung und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für jede Anforderung.

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/computerschrott-muenchen/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

