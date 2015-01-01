ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe für Computerschrott Recycling in Berlin

Mit innovativen Lösungen für Computerschrott Recycling in Berlin verbindet ProCoReX Europe GmbH höchste Datensicherheit nach DIN Norm 66399 mit nachhaltigen Umweltschutzmaßnahmen.

Die ProCoReX Europe GmbH, Spezialist für Computerschrott Recycling in Berlin, präsentiert nachhaltige und zertifizierte Lösungen für die sichere Entsorgung von IT-Geräten und Datenträ-gern. Als engagiertes Unternehmen mit Fokus auf Umweltschutz und professionelle Datensicher-heit setzt ProCoReX neue Standards für Firmen, Behörden und Organisationen, die Wert auf ver-antwortungsvolle Entsorgungsprozesse legen.

Computerschrott Recycling in Berlin gewinnt zunehmend an Bedeutung, da immer mehr Un-ternehmen ihre IT-Infrastruktur modernisieren und dabei alte Geräte fachgerecht entsorgen müs-sen. ProCoReX Europe GmbH bietet hierfür ein umfassendes Leistungsspektrum, das von der sicheren Abholung über die zertifizierte Datenträgervernichtung bis hin zur nachhaltigen Ver-wertung von Elektroschrott reicht.

„Wir garantieren Ihnen zertifizierte Sicherheit – von der Abholung bis zur Vernichtung Ihrer Da-tenträger“, betont das Unternehmen. Die Datenträgervernichtung erfolgt nach den strengen Vor-gaben der DIN Norm 66399, einem anerkannten Standard für die sichere und nachvollziehbare Vernichtung sensibler Daten. So sind vertrauliche Informationen zuverlässig geschützt, während die Umwelt durch nachhaltige Recyclingprozesse entlastet wird.

Im Mittelpunkt der Dienstleistungen steht die umweltbewusste Entsorgung von Elektroschrott. ProCoReX Europe GmbH setzt auf innovative Recyclingverfahren, die wertvolle Rohstoffe zu-rückgewinnen und gleichzeitig Schadstoffe fachgerecht entfernen. Damit leistet das Unterneh-men einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung und zur Reduzierung von Umweltbelas-tungen in Berlin.

Transparenz und soziale Verantwortung sind zentrale Werte der ProCoReX Europe GmbH. Durch regelmäßige Spenden und Aufforstungsprojekte engagiert sich das Unternehmen aktiv für den Umweltschutz und die Förderung nachhaltiger Entwicklung. Kundinnen und Kunden profitieren nicht nur von professionellen Entsorgungsprozessen, sondern unterstützen mit ihrer Entschei-dung für Computerschrott Recycling in Berlin auch soziale und ökologische Initiativen.

Die Zusammenarbeit mit ProCoReX Europe GmbH ist einfach und effizient gestaltet: Nach einer individuellen Beratung erhalten Kundinnen und Kunden ein maßgeschneidertes Angebot für die Entsorgung ihrer IT-Geräte und Datenträger. Die Abholung erfolgt termingerecht durch geschul-tes Personal, das höchste Sicherheitsstandards einhält. Anschließend werden die Datenträger ge-mäß DIN Norm 66399 vernichtet und der Elektroschrott nachhaltig recycelt. Ein detaillierter Nachweis über die durchgeführten Maßnahmen sorgt für maximale Transparenz und Rechtssi-cherheit.

„Mit ProCoReX sind Ihre Daten und Geräte in besten Händen“, unterstreicht das Unternehmen. Die professionelle Betreuung und das nachhaltige Engagement schaffen Vertrauen und bieten Unternehmen in Berlin eine verlässliche Lösung für die Entsorgung von IT-Altgeräten.

Wer sich für Computerschrott Recycling in Berlin entscheidet, setzt ein Zeichen für verantwor-tungsvolles Wirtschaften und aktiven Umweltschutz. ProCoReX Europe GmbH steht dabei als kompetenter Partner zur Seite – mit zertifizierten Prozessen, innovativen Recyclingverfahren und einem klaren Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung.

Für weitere Informationen zum Thema Computerschrott Recycling in Berlin und zu den Dienstleistungen der ProCoReX Europe GmbH besuchen Sie bitte unsere Webseite oder kontaktieren Sie unser Team direkt. Ihre Daten. Unsere Verantwortung. Ihr Beitrag zum Umweltschutz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/berlin/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/berlin/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Auf der Überholspur! Frischer Finanzzufluss, sensationelle Antimon-Gehalte und top Optionsvereinbarung!