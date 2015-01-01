-
Ehrenhafte Kehrtwende beim Skandal-Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow auch aktuell nicht in Sicht.
Einige Alt-Seilschafter aus der früheren „zweiten Reihe“ wittern Morgenluft. Hat Herr Giese von der Personalfindungskommission des Bezirksverbands gute Arbeit geleistet ?
———————————————————-
Hat Herr Reiner Giese (von der Personalfindungskommission beim BV), der jahrelang mit Frau Kleinau im gleichen Haus Tür an Tür saß, gute Arbeit geleistet ? In einem Info-Blatt hatte er sehr energisch Frau Kleinau verteidigt (hat also nicht nur einfach -vorsichtig- geschwiegen) und behauptet, dass die Vorwürfe gegen Frau Kleinau „haltlos“ sind – und dies, wie er schrieb, nachdem er die Vorwürfe „intensiv“ geprüft habe.
Auch einige (nicht alle) der Kandidaten zur kommenden BV-Vorstandsneuwahl sind dafür bekannt, dass sie lange Zeit sehr eng und unkritisch mit Frau Kleinau und dem Alt-BV-Vorstand zusammengearbeitet haben. Wir kommen darauf sehr ausführlich zurück, denn deren Dreistigkeit zur Kandidatur ist bemerkenswert.
Schlimm, wenn einigen örtlichen KGV-Funktionären Korruptionsbekämpfung und ein notwendig-kritischer Blick auf den BV offenbar weitaus weniger wichtig war als das Wohlwollen des BV-Vorstands und/oder der Frau Kleinau („Hauptsache wir haben den BV-Vorstand hinter uns – und sei es beim Konflikt gegen kritische Mitglieder des eigenen KGV“). Das Fiasko am Ende mußten wir ja nun alle erleben.
Heute wollen die Betreffenden von ihrem Kontrollversagen leider nichts mehr wissen. BRANDBRIEF denkt anders darüber !
———————————————————-
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Pankower Blätter zum Kleingartenwesen und Kleingartenrecht / Kritische Kleingärtner
Herr Axel Quandt (Herausgeber)
Ollenhauerstrasse 46
13403 Berlin
Deutschland
fon ..: 030-46988359
web ..: https://www.pankower-gartenzwerge.de/
email : zeitschrift@pankower-gartenzwerge.de
Zeitschrift zum Kleingartenwesen und Kleingartenrecht.
Pressekontakt:
Pankower Blätter zum Kleingartenwesen und Kleingartenrecht / Kritische Kleingärtner
Herr Axel Quandt (Herausgeber)
Ollenhauerstrasse 46
13403 Berlin
fon ..: 030-46988359
web ..: https://x.com/liebesgru/status/1958669619301913058
email : zeitschrift@pankower-gartenzwerge.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe für Computerschrott Recycling in Berlin
Ehrenhafte Kehrtwende beim Skandal-Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow auch aktuell nicht in Sicht.
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Ehrenhafte Kehrtwende beim Skandal-Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow auch aktuell nicht in Sicht.
- ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe für Computerschrott Recycling in Berlin
- Auf der Überholspur! Frischer Finanzzufluss, sensationelle Antimon-Gehalte und top Optionsvereinbarung!
- EnWave meldet konsolidiertes Zwischenergebnis für das dritte Quartal 2025
- SEO Agentur in Trier: Ihr Partner für den digitalen Erfolg
- ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe für nachhaltiges Computerschrott Recycling in Bonn
- Eis 2.0: Die Zukunft der digitalen Infrastruktur
- Mustang Energy Corp. schließt Probenahmeprogramm auf dem Projekt Surprise Creek in Saskatchewan ab und stellt Update zur Akquisition des Projekts Ford Lake bereit
- EnWave Corporation gibt Abschluss des vollständig gezeichneten LIFE-Emissionsangebots im Wert von 3 Millionen $ bekannt
- ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe im nachhaltigen Computerschrott Recycling – zertifizierte Sicherheit
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.