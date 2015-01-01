ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe für nachhaltiges Computerschrott Recycling in Bonn

ProCoReX Europe GmbH bietet zertifiziertes, nachhaltiges Computerschrott Recycling in Bonn und garantiert höchste Datensicherheit sowie Umweltverantwortung für Unternehmen und Behörden.

Pressemitteilung

Die ProCoReX Europe GmbH etabliert sich als verlässlicher Partner für Computerschrott Recycling in Bonn und setzt dabei auf zertifizierte Prozesse, kompromisslose Datensicherheit und nachhaltige Entsorgungslösungen. Unternehmen, Behörden und Institutionen profitieren von einem umfassenden Service, der sowohl den Schutz sensibler Daten als auch die Umweltverantwortung in den Mittelpunkt stellt.

Im Zeitalter der Digitalisierung wächst die Menge an Elektroschrott stetig. Besonders in Bonn, einem bedeutenden Wirtschaftsstandort, stehen Firmen und öffentliche Einrichtungen vor der Herausforderung, ausgediente IT-Geräte wie Computer, Server und Datenträger fachgerecht und nachhaltig zu entsorgen. Die ProCoReX Europe GmbH bietet hierfür maßgeschneiderte Lösungen: Computerschrott Recycling in Bonn nach höchsten Standards.

Ein zentrales Element des Serviceangebots ist die zertifizierte Datenträgervernichtung gemäß DIN Norm 66399. Diese Norm definiert die Anforderungen an die sichere Vernichtung von Datenträgern und garantiert, dass vertrauliche Informationen vollständig und irreversibel gelöscht werden. „Wir garantieren Ihnen zertifizierte Sicherheit – von der Abholung bis zur Vernichtung Ihrer Datenträger“, betont die Geschäftsleitung der ProCoReX Europe GmbH. Kundinnen und Kunden können sich darauf verlassen, dass ihre Daten und Geräte in besten Händen sind.

Neben dem Fokus auf Datensicherheit legt ProCoReX großen Wert auf Umweltverantwortung. Das Unternehmen verfolgt ein nachhaltiges Konzept, das die fachgerechte Trennung und das Recycling von Elektroschrott sicherstellt. Durch innovative Umweltschutzmaßnahmen, wie die Unterstützung von Aufforstungsprojekten und gezielte Spenden, trägt ProCoReX aktiv zum Schutz natürlicher Ressourcen bei. „Ihre Daten. Unsere Verantwortung. Ihr Beitrag zur Umwelt“, fasst das Unternehmen sein Engagement zusammen.

Transparenz und soziale Verantwortung stehen ebenfalls im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie. Alle Prozesse sind nachvollziehbar dokumentiert und werden regelmäßig zertifiziert. Die Mitarbeitenden von ProCoReX sind speziell geschult und setzen sich engagiert für die Einhaltung höchster Standards ein. So wird nicht nur ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet, sondern auch die soziale Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahrgenommen.

Der Service für Computerschrott Recycling in Bonn umfasst die Abholung, sichere Lagerung, zertifizierte Datenträgervernichtung und das umweltgerechte Recycling aller IT-Komponenten. Unternehmen und Behörden erhalten eine lückenlose Dokumentation aller Schritte und profitieren von einer professionellen, zuverlässigen Betreuung. Durch die konsequente Einhaltung der DIN Norm 66399 und die Verwendung branchenspezifischer Jargon wird höchste Sicherheit und Professionalität gewährleistet.

ProCoReX Europe GmbH motiviert Unternehmen und Institutionen in Bonn, aktiv zur Umweltverbesserung beizutragen und nachhaltige Entsorgungspraktiken zu etablieren. „Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung, unsere zertifizierten Prozesse und unser nachhaltiges Engagement“, so die Geschäftsleitung. Mit ProCoReX ist Computerschrott Recycling in Bonn nicht nur eine Frage der Datensicherheit, sondern auch ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.

Weitere Informationen zum zertifizierten Computerschrott Recycling in Bonn und zu den nachhaltigen Entsorgungslösungen der ProCoReX Europe GmbH erhalten Interessierte direkt beim Unternehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/computerschrott-recycling/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

