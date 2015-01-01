ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe im nachhaltigen Computerschrott Recycling – zertifizierte Sicherheit

ProCoReX Europe GmbH bietet professionelles Computerschrott Recycling mit zertifizierter Datenträgervernichtung gemäß DIN Norm 66399 – für maximale Sicherheit und nachhaltigen Umweltschutz.

Die ProCoReX Europe GmbH, führender Anbieter für nachhaltige IT-Entsorgung und zertifizierte Datenträgervernichtung, setzt neue Standards im Bereich Computerschrott Recycling. Mit einem ganzheitlichen Ansatz, der kompromisslose Datensicherheit, zertifizierte Prozesse und konsequente Umweltverantwortung vereint, bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Firmen, Behörden und Unternehmen in Deutschland, die Wert auf nachhaltige Entsorgungsmethoden legen.

Computerschrott Recycling gewinnt angesichts wachsender digitaler Transformation und steigender Mengen ausgedienter IT-Geräte zunehmend an Bedeutung. ProCoReX Europe GmbH begegnet dieser Herausforderung mit innovativen Konzepten, die nicht nur die sichere Vernichtung sensibler Daten gewährleisten, sondern auch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten. Die zertifizierte Datenträgervernichtung erfolgt nach der strengen DIN Norm 66399 und garantiert, dass vertrauliche Informationen zuverlässig und unwiederbringlich gelöscht werden.

„Wir garantieren Ihnen zertifizierte Sicherheit – von der Abholung bis zur Vernichtung Ihrer Datenträger“, betont das Unternehmen. Die Abholung und Verarbeitung von Computerschrott erfolgt durch geschultes Fachpersonal unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Jeder Schritt ist transparent dokumentiert, sodass Kundinnen und Kunden jederzeit nachvollziehen können, wie ihre Geräte und Daten behandelt werden.

Ein besonderer Fokus liegt auf der nachhaltigen Verwertung von Computerschrott. ProCoReX Europe GmbH trennt und recycelt wertvolle Rohstoffe wie Metalle, Kunststoffe und Elektronikkomponenten, um Ressourcen zu schonen und den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Durch die fachgerechte Entsorgung werden Schadstoffe sicher entfernt und eine Wiederverwendung von Materialien ermöglicht. Damit leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zur Reduzierung von Elektroschrott.

Neben dem ökologischen Engagement übernimmt ProCoReX Europe GmbH auch soziale Verantwortung. Ein Teil der Erlöse aus dem Computerschrott Recycling fließt in Aufforstungsprojekte und Spenden für gemeinnützige Initiativen. So verbindet das Unternehmen nachhaltige IT-Entsorgung mit aktivem Umweltschutz und gesellschaftlichem Engagement.

Die Dienstleistungen der ProCoReX Europe GmbH umfassen:

o Abholung und Transport von Computerschrott und IT-Geräten

o Sichere Datenträgervernichtung gemäß DIN Norm 66399

o Umweltgerechtes Recycling von Elektroschrott

o Transparente Dokumentation aller Prozesse

o Beratung zu nachhaltigen Entsorgungsmethoden

Firmen, Behörden und Unternehmen profitieren von einem zuverlässigen Partner, der höchste Professionalität, Innovationskraft und Umweltbewusstsein vereint. „Mit ProCoReX sind Ihre Daten und Geräte in besten Händen. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung, unsere zertifizierten Prozesse und unser nachhaltiges Engagement“, so die Geschäftsführung.

Das Thema Computerschrott Recycling ist für verantwortungsvolle Organisationen heute unverzichtbar. ProCoReX Europe GmbH unterstützt Sie dabei, gesetzliche Vorgaben einzuhalten, sensible Daten zu schützen und aktiv zur Umweltverbesserung beizutragen. Ihre Daten. Unsere Verantwortung.

Weitere Informationen zu den nachhaltigen Lösungen und zum Computerschrott Recycling erhalten Sie direkt bei ProCoReX Europe GmbH.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-recycling.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

