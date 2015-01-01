-
Computerschrott Entsorgung in Hannover: ProCoReX verbindet moderne IT-Entsorgung mit Datenschutz
ProCoReX garantiert zuverlässige Computerschrott Entsorgung in Hannover – für sichere Löschung aller Festplatten und ökologisches Recycling.
Immer häufiger stehen Unternehmen und öffentliche Einrichtungen vor der Herausforderung, alte Hardware sicher loszuwerden. Wer sich für eine Computerschrott Entsorgung in Hannover entscheidet, möchte mehr als nur Platz schaffen: Sensible Daten müssen restlos vernichtet werden, gleichzeitig soll die Umwelt nicht zu kurz kommen. ProCoReX liefert hierfür das passende Gesamtkonzept. Der Service rund um die Computer Schrott Entsorgung in Hannover beginnt schon mit einer ausführlichen Beratung und setzt Maßstäbe in Punkto Sicherheit, Umweltschutz und Nachweisdokumentation.
Nach der Vereinbarung eines Termins holen erfahrene Mitarbeiter den Computerschrott direkt beim Kunden ab. Dabei werden sämtliche Datenträger verschlossen und gesondert transportiert, um während der gesamten Computer Schrott Entsorgung in Hannover höchste Vertraulichkeit zu gewährleisten. Die zertifizierte Vernichtung der Festplatten erfolgt nach DIN 66399, mit entsprechenden Nachweisen für die vollständige Datenlöschung – ein zentraler Benefit für Unternehmen mit hohen Compliance-Anforderungen.
ProCoReX sorgt bei der Computerschrott Entsorgung in Hannover nicht nur für absolute Sicherheit, sondern achtet ebenso auf ressourcenschonendes Recycling. Wertstoffe werden zurückgewonnen und in Kreisläufe überführt, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Mit jedem Auftrag an die Computer Schrott Entsorgung in Hannover beteiligt sich ProCoReX zudem an Baumpflanzprojekten und sozialen Initiativen vor Ort.
Somit bietet ProCoReX die ideale Lösung für alle, die in Hannover digitale Geräte verantwortungsbewusst, sicher und umweltgerecht entsorgen möchten – zu jeder Zeit transparent und kundenorientiert.
