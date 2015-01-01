-
Computer und PC Entsorgung in Frankfurt: ProCoReX Europe GmbH treibt Digitalisierung mit zertifizierung
ProCoReX Europe GmbH bietet Computer und PC Entsorgung in Frankfurt mit zertifizierter Datenträgervernichtung und fördert so digitale Sicherheit und nachhaltige IT-Modernisierung.
Die Modernisierung der IT-Landschaft stellt Unternehmen in Frankfurt vor neue Herausforderungen. ProCoReX Europe GmbH unterstützt diesen Wandel als zuverlässiger Partner für Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung. Damit gelingt der digitale Neustart sicher, rechtskonform und mit nachhaltigem Mehrwert.
Ob beim Austausch von Arbeitsplatzcomputern, der Erneuerung von Serverparks oder der Stilllegung ganzer IT-Strukturen – ProCoReX Europe GmbH koordiniert jeden Schritt: Von der individuellen Beratung und sicheren Abholung bis hin zur vollständigen, zertifizierten Datenträgervernichtung in Frankfurt nach DIN 66399. So werden sämtliche Datenträger, unabhängig vom Gerätetyp, unwiederbringlich zerstört und alle Prozesse transparent dokumentiert.
Der Kunde erhält nach Abschluss jeder Computer und PC Entsorgung in Frankfurt ein offizielles Vernichtungszertifikat, das für Prüfungen, Audits oder interne Kontrollen genutzt werden kann. Neben rechtlicher Sicherheit setzt ProCoReX auf nachhaltige Kreislaufwirtschaft: Wertstoffe werden recycelt, elektronische Komponenten sinnvoll wiederverwertet und schadhafte Substanzen umweltschonend entsorgt.
ProCoReX Europe GmbH ermöglicht so eine IT-Entsorgung, die Unternehmensdaten schützt, Ressourcen effizient nutzt und einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit der Region Frankfurt leistet.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-frankfurt/
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.
Pressekontakt:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-frankfurt/
email : info@procorex.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Locafox POS Connector verbindet stationären Handel und digitale Systeme
Computer und PC Entsorgung in Frankfurt: ProCoReX Europe GmbH treibt Digitalisierung mit zertifizierung
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Computer und PC Entsorgung in Frankfurt: ProCoReX Europe GmbH treibt Digitalisierung mit zertifizierung
- Locafox POS Connector verbindet stationären Handel und digitale Systeme
- EMP Metals und Saltworks schließen Vereinbarung zur Entwicklung einer Demonstrationsanlage – Projekt Aurora
- Plaid Technologies startet strategische Bewertung von hochleistungsfähigen wasserabweisenden Beschichtungen auf Graphenbasis
- EMP Metals veröffentlicht vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Lithiumsoleprojekts Viewfield mit einem Kapitalwert vor Steuern von 1,49 Mrd. US$, einem internen Zinsfuß von 55 % und einer Amortisation von 2,1 Jahren
- Masar Destination erhält die Goldzertifizierung gemäß dem LEED for Communities-Bewertungssystem
- Sir Ivan veröffentlicht „Love Is The Piece“
- Giant Mining Corp. kommentiert Proklamation gemäß Abschnitt 232 des US-Handelsgesetzes hinsichtlich der Stärkung von inländischen Lieferketten für Kupfer und kritische Mineralien
- Vanguard Mining Corp. gibt Bohrergebnisse 2025 für Redonda bekannt – Querschnitt bestätigt, dass sich das Kupfer-Molybdän-System mehr als verdoppelt hat
- TempraMed führt mit „VIVI Med(TM)“ ein neues Produkt ein, das neue Wachstumschancen bei hochwertigen Biologika und injizierbaren Medikamenten eröffnet
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.