  • Computer und PC Entsorgung in Frankfurt: ProCoReX Europe GmbH treibt Digitalisierung mit zertifizierung

    ProCoReX Europe GmbH bietet Computer und PC Entsorgung in Frankfurt mit zertifizierter Datenträgervernichtung und fördert so digitale Sicherheit und nachhaltige IT-Modernisierung.

    Die Modernisierung der IT-Landschaft stellt Unternehmen in Frankfurt vor neue Herausforderungen. ProCoReX Europe GmbH unterstützt diesen Wandel als zuverlässiger Partner für Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung. Damit gelingt der digitale Neustart sicher, rechtskonform und mit nachhaltigem Mehrwert.
    Ob beim Austausch von Arbeitsplatzcomputern, der Erneuerung von Serverparks oder der Stilllegung ganzer IT-Strukturen – ProCoReX Europe GmbH koordiniert jeden Schritt: Von der individuellen Beratung und sicheren Abholung bis hin zur vollständigen, zertifizierten Datenträgervernichtung in Frankfurt nach DIN 66399. So werden sämtliche Datenträger, unabhängig vom Gerätetyp, unwiederbringlich zerstört und alle Prozesse transparent dokumentiert.
    Der Kunde erhält nach Abschluss jeder Computer und PC Entsorgung in Frankfurt ein offizielles Vernichtungszertifikat, das für Prüfungen, Audits oder interne Kontrollen genutzt werden kann. Neben rechtlicher Sicherheit setzt ProCoReX auf nachhaltige Kreislaufwirtschaft: Wertstoffe werden recycelt, elektronische Komponenten sinnvoll wiederverwertet und schadhafte Substanzen umweltschonend entsorgt.
    ProCoReX Europe GmbH ermöglicht so eine IT-Entsorgung, die Unternehmensdaten schützt, Ressourcen effizient nutzt und einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit der Region Frankfurt leistet.

