Computer und PC Entsorgung in Bochum: ProCoReX Europe GmbH liefert transparente und nachhaltige Vernichtung

ProCoReX Europe GmbH steht in Bochum für zertifizierte Computer und PC Entsorgung mit lückenloser Datenträgervernichtung und nachhaltigem Mehrwert.

Wer bei der Entsorgung von IT-Altgeräten keine Kompromisse machen möchte, verlässt sich in Bochum auf die ProCoReX Europe GmbH. Das Unternehmen bietet Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung, die durch Transparenz, Nachweisbarkeit und nachhaltige Wertschöpfung überzeugt.

Vom ersten Kontakt an werden sämtliche Kundenprozesse individuell erfasst, geplant und umge-setzt. ProCoReX organisiert die sichere Abholung aller Geräte, übernimmt die risikolose Lagerung und sorgt durch zertifizierte Datenträgervernichtung in Bochum nach DIN 66399 für unwiderrufliche Datenlöschung. Nach jedem Schritt wird ein offizielles Vernichtungszertifikat ausgestellt, das für Compliance, Auditierungen und interne Revisionen von unschätzbarem Wert ist.

Die hochwertige Computer und PC Entsorgung in Bochum geht bei ProCoReX Europe GmbH über Datenschutz hinaus: Alle recycelbaren Materialien werden dem Rohstoffkreislauf zugeführt, während schadhafte Bestandteile sachgerecht entsorgt werden. Das Resultat: Unternehmen profitieren von einer sicheren, nachhaltigen und vollständig dokumentierten IT-Entsorgung, die den Anforderungen der heutigen Zeit entspricht.

Mit ProCoReX Europe GmbH findet in Bochum eine Computer und PC Entsorgung statt, die Vertrauen aufbaut und nachhaltiges Handeln fördert – ein zuverlässiger Partner für moderne, verant-wortungsvolle IT-Entsorgung und zertifizierte Datenträgervernichtung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-bochum/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

