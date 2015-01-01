ProCoReX Europe GmbH startet zertifizierte Datenträgervernichtung in Österreich

ProCoReX Europe GmbH erweitert Angebot: Zertifizierte Datenträgervernichtung jetzt auch in Österreich verfügbar

Mit der Ausweitung des Angebots reagiert ProCoReX auf die wachsenden Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit im digitalen Zeitalter. Die Vernichtung von Festplatten und anderen Datenträgern erfolgt nach der DIN Norm 66399, die international als Standard für die sichere und rechtskonforme Datenvernichtung gilt. Der gesamte Prozess – von der Abholung über den Transport bis zur endgültigen Vernichtung – wird dokumentiert und ist für Kundinnen und Kunden transparent nachvollziehbar.

Die Dienstleistung umfasst insbesondere die Festplattenvernichtung in Österreich. Dabei werden sowohl klassische Festplatten (HDD) als auch moderne SSDs, Magnetbänder und weitere Speichermedien zerstört. ProCoReX setzt auf geschulte Mitarbeitende und moderne Technik, um die vollständige und unwiderrufliche Löschung sensibler Daten sicherzustellen. Nach Abschluss des Prozesses erhalten Kundinnen und Kunden ein Vernichtungszertifikat, das die Einhaltung aller gesetzlichen und normativen Vorgaben bestätigt.

Die Erweiterung des Serviceangebots nach Österreich ist Teil der Unternehmensstrategie, die zertifizierte Datenträgervernichtung auch außerhalb Deutschlands verfügbar zu machen. Für österreichische Unternehmen, Behörden und Organisationen bedeutet dies einen Zugewinn an Sicherheit und Rechtssicherheit im Umgang mit vertraulichen Informationen.

Die Abholung der Datenträger erfolgt direkt vor Ort und wird von speziell geschulten Mitarbeitenden durchgeführt, die strengen Vertraulichkeitsvereinbarungen unterliegen. ProCoReX legt Wert auf transparente Abläufe und eine lückenlose Dokumentation, die insbesondere für die interne Compliance und den Nachweis gegenüber Aufsichtsbehörden relevant ist.

Mit dem neuen Angebot der Datenträgervernichtung in Österreich und der Festplattenvernichtung in Österreich möchte ProCoReX einen Beitrag zur Stärkung der Datensicherheit im Land leisten. Das Unternehmen steht für zertifizierte Prozesse, Transparenz und höchste Vertraulichkeit bei der Vernichtung sensibler Informationen.

Weitere Informationen zu den neuen Dienstleistungen und zum Ablauf der zertifizierten Datenträger- und Festplattenvernichtung sind auf Anfrage bei der ProCoReX Europe GmbH erhältlich.

Die ProCoReX Europe GmbH bietet professionelle Dienstleistungen rund um die zertifizierte Datenträger- und Festplattenvernichtung sowie das Recycling von Computern, Notebooks, PCs, EDV- und IT-Geräten an. Unser Service richtet sich an Unternehmen, Behörden und Institute in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

