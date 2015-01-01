Computer und PC Entsorgung in Nürnberg: ProCoReX Europe GmbH setzt auf höchste Standards bei der Vernichtung

ProCoReX Europe GmbH steht in Nürnberg für Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung – für kompromisslosen Datenschutz und nachhaltige IT-Entsorgung.

Die sichere Entsorgung alter Computer und IT-Komponenten stellt Unternehmen und Organisationen vor große Herausforderungen. Mit der ProCoReX Europe GmbH erhalten Sie in Nürnberg einen Partner, der Computer und PC Entsorgung in Nürnberg sowie zertifizierte Datenträgerver-nichtung in Nürnberg nach höchsten Standards und mit absoluter Zuverlässigkeit realisiert. Die Computer und PC Entsorgung in Nürnberg erfolgt unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben und ermöglicht Ihnen eine umweltgerechte und ressourcenschonende Weiterverwertung Ihrer Altgeräte. Jeder Schritt, von der ersten Beratung bis zur abschließenden Dokumentation, ist bei ProCoReX darauf ausgerichtet, Ihre Anforderungen an Datenschutz und Nachhaltigkeit vollumfänglich zu erfüllen. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Nürnberg erfolgt nach DIN 66399 und sichert Ihnen damit den erforderlichen rechtlichen Nachweis gegenüber Auditorinnen, Kontrollstellen und Geschäftspartnerinnen. Sensible Informationen werden dauerhaft eliminiert und Geschäftsrisiken deutlich minimiert.

ProCoReX setzt auf einen ganzheitlichen Serviceansatz: Er umfasst das sichere Verpacken, den termingerechten Transport Ihrer Altgeräte, die kontrollierte Vernichtung sämtlicher Datenträger und die nachhaltige Behandlung aller Wertstoffe. Die Rückführung in den Kreislauf und die sachgerechte Entsorgung von Schadstoffen schonen Ressourcen, stärken Ihre Umweltbilanz und erfüllen moderne Anforderungen an Corporate Social Responsibility. Mit ProCoReX Europe GmbH erleben Unternehmen in Nürnberg einen IT-Entsorgungsprozess, der professionell, transparent und zukunftssicher ist. Jeder Schritt ist streng dokumentiert und auf Ihren Bedarf zugeschnitten – für maximale Sicherheit und langfristiges Vertrauen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-nuernberg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

