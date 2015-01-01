Computerschrott Entsorgung in Düsseldorf: ProCoReX bietet sichere IT-Entsorgung mit Mehrwert

Dank ProCoReX bleibt Computerschrott Entsorgung in Düsseldorf sicher, zertifiziert und ökologisch – Festplattenvernichtung mit garantiertem Nachweis inklusive.

Der Umstieg auf neue IT-Technik ist für zahlreiche Firmen, Behörden und Institutionen in Düsseldorf Routine. Viel zu oft jedoch gerät die anschließende Computerschrott Entsorgung in Düsseldorf zur heiklen Angelegenheit – denn Festplatten enthalten nach wie vor sensible Daten. ProCoReX etabliert hier einen maßgeschneiderten Service, der sowohl die Computer Schrott Entsorgung in Düsseldorf effizient gestaltet als auch für höchste Datensicherheit sorgt.

Schon der erste Schritt, die Abholung veralteter Hardware, erfolgt direkt beim Kunden vor Ort und garantiert so einen lückenlosen Ablauf. Die weitere Verarbeitung folgt nach zertifizierten Richtlinien: Alle enthaltenen Festplatten und Datenträger werden gemäß der DIN 66399 zuverlässig und nachvollziehbar vernichtet. So entsteht bei jeder Computerschrott Entsorgung in Düsseldorf nicht nur ein rundum sicheres Ergebnis, sondern auch ein belastbarer Nachweis für Datenschutz und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Nach der Computer Schrott Entsorgung in Düsseldorf führt ProCoReX wertvolle Rohstoffe in nachhaltige Recyclingkreisläufe zurück. Zudem engagiert sich das Unternehmen aktiv für Umwelt- und Sozialprojekte, um Verantwortung in Düsseldorf und darüber hinaus zu übernehmen. Mit jedem abgewickelten Auftrag werden wichtige Baumpflanzinitiativen und soziale Programme unterstützt – ein Gewinn für die Gesellschaft und die Umwelt gleichermaßen.

Kunden, die auf professionelle Computerschrott Entsorgung in Düsseldorf setzen, profitieren gleich mehrfach: von effizientem Datenschutz, gewissenhafter Logistik, ressourcenschonender Aufbereitung und einem starken Bekenntnis zu sozialen Werten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

