GA-ASI und Barzan Holdings unterzeichnen Absichtserklärung

Unternehmen werden bei der Entwicklung fortschrittlicher Gefechtsführungssysteme zusammenarbeiten

DOHA, QA / ACCESS Newswire / 19. Januar 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) — der weltweit führende Anbieter von unbemannten Flugsystemen — und Barzan Holdings, Katars führendes Unternehmen im Bereich Verteidigung und Sicherheit, haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) unterzeichnet, um bei der Entwicklung fortschrittlicher Softwarefunktionen für die Gefechtsführung zusammenzuarbeiten. Die Unterzeichnung erfolgte am Montag während der Doha International Maritime Defence Exhibition and Conference (DIMDEX).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82567/GA-ASI_011926-2_DEPRcom.001.jpeg

Die Absichtserklärung bildet den Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen GA-ASI, GA-Intelligence und Barzan Holdings bei der Entwicklung von Softwarelösungen, die das Situationsbewusstsein auf Einsatzgebietsebene verbessern und eine effiziente Verarbeitung, Korrelation und Verbreitung von Informationen ermöglichen. Diese Fähigkeiten sollen eine schnellere und qualitativ hochwertigere Entscheidungsfindung in komplexen, domänenübergreifenden Einsatzumgebungen unterstützen.

Die Vereinbarung unterstreicht für General Atomics die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit mit Barzan Holdings und dem Staat Katar. Die Partnerschaft spiegelt das gemeinsame Engagement für eine langfristige Zusammenarbeit, technologische Innovation und die Weiterentwicklung interoperabler Kommando- und Kontrolllösungen wider, die den modernen Anforderungen im Verteidigungs- und Luftfahrtbereich entsprechen.

Neben seinen erstklassigen unbemannten Flugsystemen ist GA-ASI ein führender Entwickler von luftgestützten Informationsbeschaffungs-, Überwachungs- und Aufklärungssystemen (ISR) und GA-Intelligence kann Hunderte von kommerziellen Datenquellen, darunter auch Daten aus den unbemannten Flugsystemen von GA-ASI, nutzen, um ein umfassendes Lagebild zu erstellen.

Die Zusammenarbeit mit Barzan und Katar ist von zentraler Bedeutung für den Ansatz von GA, operativ relevante Fähigkeiten der nächsten Generation bereitzustellen, sagte Linden Blue, CEO von GA-ASI. Durch die Kombination der Expertise von GA in den Bereichen Missionssysteme und Autonomie mit den regionalen Kenntnissen und dem Fokus auf Verteidigung von Barzan sind wir in der Lage, Lösungen für die Gefechtsführung voranzutreiben, die die Lageerkennung und die Nutzung von Informationen erheblich verbessern.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Über GA-Intelligence

General Atomics Integrated Intelligence, Inc. ist ein Unternehmen für Datenwissenschaft, Softwareentwicklung und Systemtechnik, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Analysefunktionen für Kunden im öffentlichen und privaten Sektor konzentriert, wobei der Schwerpunkt auf Tools zur Unterstützung der Verwaltung von Raum-Zeit-Daten, Korrelation und Datenfusion aus mehreren Quellen/Multi-INT, Tracking, Entitätsauflösung, Standortprognosen und globaler Lageerkennung über mehrere Domänen hinweg (MDGSA) unter Nutzung von Datenquellen mit extrem hohem Volumen und hoher Geschwindigkeit liegt.

Über Barzan Holdings

Barzan Holdings ist ein führendes Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Souveränität und strategische Position Katars durch Investitionen in die langfristige Entwicklung seines Humankapitals und der Fähigkeiten seiner Streitkräfte zu stärken. Als kommerzielles Tor für die Militärindustrie des Landes legt Barzan Holdings den Schwerpunkt auf wirkungsvolle Kooperationen und globale Partnerschaften, die den Wissensaustausch und Investitionen in innovative Verteidigungstechnologien fördern, um Katar an der Spitze der gegenwärtigen und zukünftigen Marktchancen zu halten. Durch sein globales Portfolio an Investitionen und Joint Ventures fungiert Barzan Holdings als Wissens- und Technologiezentrum, das die Effizienz bei der Bereitstellung und Umsetzung fördert, um den vielfältigen Anforderungen des Verteidigungs- und Sicherheitssektors Katars gerecht zu werden.

