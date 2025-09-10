  • GA-ASI und Barzan Holdings unterzeichnen Absichtserklärung

    Unternehmen werden bei der Entwicklung fortschrittlicher Gefechtsführungssysteme zusammenarbeiten

    DOHA, QA / ACCESS Newswire / 19. Januar 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) — der weltweit führende Anbieter von unbemannten Flugsystemen — und Barzan Holdings, Katars führendes Unternehmen im Bereich Verteidigung und Sicherheit, haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) unterzeichnet, um bei der Entwicklung fortschrittlicher Softwarefunktionen für die Gefechtsführung zusammenzuarbeiten. Die Unterzeichnung erfolgte am Montag während der Doha International Maritime Defence Exhibition and Conference (DIMDEX).
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82567/GA-ASI_011926-2_DEPRcom.001.jpeg

    Die Absichtserklärung bildet den Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen GA-ASI, GA-Intelligence und Barzan Holdings bei der Entwicklung von Softwarelösungen, die das Situationsbewusstsein auf Einsatzgebietsebene verbessern und eine effiziente Verarbeitung, Korrelation und Verbreitung von Informationen ermöglichen. Diese Fähigkeiten sollen eine schnellere und qualitativ hochwertigere Entscheidungsfindung in komplexen, domänenübergreifenden Einsatzumgebungen unterstützen.

    Die Vereinbarung unterstreicht für General Atomics die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit mit Barzan Holdings und dem Staat Katar. Die Partnerschaft spiegelt das gemeinsame Engagement für eine langfristige Zusammenarbeit, technologische Innovation und die Weiterentwicklung interoperabler Kommando- und Kontrolllösungen wider, die den modernen Anforderungen im Verteidigungs- und Luftfahrtbereich entsprechen.

    Neben seinen erstklassigen unbemannten Flugsystemen ist GA-ASI ein führender Entwickler von luftgestützten Informationsbeschaffungs-, Überwachungs- und Aufklärungssystemen (ISR) und GA-Intelligence kann Hunderte von kommerziellen Datenquellen, darunter auch Daten aus den unbemannten Flugsystemen von GA-ASI, nutzen, um ein umfassendes Lagebild zu erstellen.

    Die Zusammenarbeit mit Barzan und Katar ist von zentraler Bedeutung für den Ansatz von GA, operativ relevante Fähigkeiten der nächsten Generation bereitzustellen, sagte Linden Blue, CEO von GA-ASI. Durch die Kombination der Expertise von GA in den Bereichen Missionssysteme und Autonomie mit den regionalen Kenntnissen und dem Fokus auf Verteidigung von Barzan sind wir in der Lage, Lösungen für die Gefechtsführung voranzutreiben, die die Lageerkennung und die Nutzung von Informationen erheblich verbessern.

    Über GA-ASI

    General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

    Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ga-asi.com.

    Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

    Über GA-Intelligence

    General Atomics Integrated Intelligence, Inc. ist ein Unternehmen für Datenwissenschaft, Softwareentwicklung und Systemtechnik, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Analysefunktionen für Kunden im öffentlichen und privaten Sektor konzentriert, wobei der Schwerpunkt auf Tools zur Unterstützung der Verwaltung von Raum-Zeit-Daten, Korrelation und Datenfusion aus mehreren Quellen/Multi-INT, Tracking, Entitätsauflösung, Standortprognosen und globaler Lageerkennung über mehrere Domänen hinweg (MDGSA) unter Nutzung von Datenquellen mit extrem hohem Volumen und hoher Geschwindigkeit liegt.

    Über Barzan Holdings

    Barzan Holdings ist ein führendes Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Souveränität und strategische Position Katars durch Investitionen in die langfristige Entwicklung seines Humankapitals und der Fähigkeiten seiner Streitkräfte zu stärken. Als kommerzielles Tor für die Militärindustrie des Landes legt Barzan Holdings den Schwerpunkt auf wirkungsvolle Kooperationen und globale Partnerschaften, die den Wissensaustausch und Investitionen in innovative Verteidigungstechnologien fördern, um Katar an der Spitze der gegenwärtigen und zukünftigen Marktchancen zu halten. Durch sein globales Portfolio an Investitionen und Joint Ventures fungiert Barzan Holdings als Wissens- und Technologiezentrum, das die Effizienz bei der Bereitstellung und Umsetzung fördert, um den vielfältigen Anforderungen des Verteidigungs- und Sicherheitssektors Katars gerecht zu werden.

    GA-ASI Media Relations
    General Atomics Aeronautical Systems, Inc.
    ASI-MediaRelations@ga-asi.com
    (858) 524-8101

    QUELLE: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ACCESS Newswire
    Client Support
    500 Perimeter Park Drive, Suite D
    NC 27560 Morrisville
    USA

    email : cs@accesswire.com

    Pressekontakt:

    ACCESS Newswire
    Client Support
    500 Perimeter Park Drive, Suite D
    NC 27560 Morrisville

    email : cs@accesswire.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Padcom und General Holdings unterzeichnen Term Sheet für strukturiertes Investment in Höhe von 55 Mio. USD
      RUSSELL, MB und DUBAI, VAE / ACCESS Newswire / 13. Oktober 2025 / Potash and Agri Development Corporation of Manitoba Ltd. (Padcom) und General Holdings Limited (General Holdings), eine im...

    2. Tevano Systems Holdings Inc. und ZAAP Charge Inc. geben Absichtserklärung für strategische Partnerschaft bekannt
      Vancouver, British Columbia, Kanada – 28. September 2023 – Tevano Systems Holdings Inc. (CSE: TEVO) (FSE: 7RBA) (OTC Pink: TEVNF) („Tevano“ oder das „Unternehmen“), ein auf nachhaltige Energielösungen spezialisiertes Technologieunternehmen,...

    3. Agraflora Organics und Cabbay Holdings Corp. unterzeichnen Vertrag zwecks Lieferung von Cannabispflanzen mit hohem CBD-Gehalt für 2019
      Agraflora Organics und Cabbay Holdings Corp. unterzeichnen Vertrag zwecks Lieferung von Cannabispflanzen mit hohem CBD-Gehalt für 2019 Das Joint-Venture-Unternehmen von Agraflora Organics International Inc. (vormals PUF Ventures Inc.) (Agraflora Organics...

    4. CellCube und Pangea Energy unterzeichnen Absichtserklärung hinsichtlich 50 MW / 200 MWh in Australien
      CellCube und Pangea Energy unterzeichnen Absichtserklärung hinsichtlich 50 MW / 200 MWh in Australien Toronto (Ontario), 14. Mai 2019. CellCube Energy Storage Systems Inc. (CSE: CUBE, OTCQB: CECBF, Frankfurt: 01X...

    5. Batelco und Qareeb Data Centers unterzeichnen auf dem Gateway Gulf Forum Absichtserklärung
      MANAMA, BAHRAIN / ACCESSWIRE / 4. November 2024 / Batelco, Teil der Beyon Group, unterzeichnete auf dem Gateway Gulf Investment Forum 2024 eine Absichtserklärung mit Qareeb Data Centers W.L.L. Die...

    6. Critical Infrastructure Technologies Ltd. und Babcock International Group unterzeichnen Absichtserklärung (MOU)
      Vancouver, BC – 10. September 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (FWB: X9V) (CiTech oder das Unternehmen), ein führender Entwickler von autonomen Mobilfunkplattformen mit hoher Kapazität,...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.