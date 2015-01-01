Computer Schrott Entsorgung in Essen: Nachhaltig, zertifiziert und unkompliziert mit ProCoReX

Vertrauen Sie auf ProCoReX für Computer Schrott Entsorgung in Essen – inklusive datenschutzkonformer Festplattenvernichtung und Engagement für die Umwelt.

Wer in Essen nach einer sicheren Lösung für den Umgang mit ausgedienter IT sucht, findet bei ProCoReX genau den richtigen Ansprechpartner. Die professionelle Computer Schrott Entsorgung in Essen umfasst bei ProCoReX weit mehr als nur das Abholen alter Geräte: Sie beginnt bei der transparenten Kommunikation, setzt sich in der zuverlässigen Termin- und Routenplanung fort und endet in einem nachhaltigen, rundum zertifizierten Recyclingprozess, der alle Ansprüche an Datenschutz und Umweltbewusstsein erfüllt.

Das Besondere an der Computerschrott Entsorgung in Essen mit ProCoReX ist die konsequente Trennung und Verwertung der Materialien: Festplatten und andere Datenträger werden separat und nach strengsten Normen wie der DIN 66399 geschreddert. Damit wird jede Computer Schrott Entsorgung in Essen dokumentiert und bietet die notwendige Rechtssicherheit – für Unternehmen, Vereine und öffentliche Einrichtungen.

ProCoReX geht noch einen Schritt weiter: Für jede abgeschlossene Computerschrott Entsorgung in Essen werden zusätzliche soziale Projekte ermöglicht, etwa durch die Unterstützung regionaler Initiativen und das Pflanzen neuer Bäume im Rahmen ambitionierter Wiederaufforstungsprogramme. So erfüllt die Computer Schrott Entsorgung in Essen nicht nur alle Anforderungen an Datenschutz und Umweltverträglichkeit, sondern setzt auch ein starkes Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung.

Mit Erfahrung, Flexibilität und einem umfassenden Qualitätsanspruch sorgt ProCoReX dafür, dass IT-Altlasten keine Risiken mehr bergen – und dabei eine wertvolle Ressource wieder nutzbar gemacht wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

