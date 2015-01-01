  • Computer Schrott Entsorgung in Stuttgart: ProCoReX steht für Datenlöschung und Ressourcenschutz

    Die sichere Computer Schrott Entsorgung in Stuttgart verbindet zertifizierte Datenvernichtung mit umweltbewusster Entsorgung – dank des erfahrenen Teams von ProCoReX.

    Zunehmende Digitalisierung und technische Innovationen machen regelmäßige Updates der IT-Infrastruktur notwendig. Damit entsteht immer wieder Altmaterial, das fachgerecht entsorgt werden muss – und genau in diesem Punkt kommt es auf Erfahrung an. ProCoReX bietet die Computerschrott Entsorgung in Stuttgart als ganzheitlichen Service, bei dem Sicherheit und Verantwortungsbewusstsein an oberster Stelle stehen.
    Alte Hardware wird direkt und unkompliziert beim Kunden abgeholt. Die Computer Schrott Entsorgung in Stuttgart erfolgt garantiert DSGVO-konform, wobei sämtliche Datenträger – von Festplatten über Serverplatten bis hin zu mobilen Speicherlösungen – zertifiziert nach DIN 66399 zerstört werden. Schon der Transport erfolgt unter höchsten Sicherheitsvorgaben, um jedes Risiko auszuschließen.
    Besonders wertvoll ist, dass nach jeder Computerschrott Entsorgung in Stuttgart alle wiederverwertbaren Komponenten sorgfältig getrennt und recycelt werden. ProCoReX leistet damit einen doppelten Beitrag: Sicherheit für die digitale Vergangenheit und Schonung der natürlichen Ressourcen für die Zukunft. Zusätzlich werden über die Computer Schrott Entsorgung in Stuttgart Umwelt- und Sozialprojekte, wie Baumpflanzungen oder Unterstützung gemeinnütziger Initiativen, ermöglicht.
    Für Unternehmen, Verwaltungen und gemeinnützige Organisationen ist die Computerschrott Entsorgung in Stuttgart mit ProCoReX weit mehr als nur eine Frage der Entsorgung – sie ist eine Investition in Datenschutz, Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement.

