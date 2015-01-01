  • Computerschrott Entsorgung in Bremen: ProCoReX verbindet Datenschutz mit Umweltbewusstsein

    Mit ProCoReX gelingt Computerschrott Entsorgung in Bremen nachhaltig, rechtssicher und effizient – inklusive zertifizierter Festplattenvernichtung.

    Im Zuge des digitalen Wandels häuft sich nicht nur neue Hardware, sondern ebenso der Bedarf an professioneller Computerschrott Entsorgung in Bremen. Wer seine Altgeräte und insbesondere sensible Datenträger wie Festplatten sicher und nachhaltig entsorgen möchte, für den ist ProCoReX der kompetente Ansprechpartner. Mit maßgeschneiderten Prozessen sorgt das Unternehmen dafür, dass die Computer Schrott Entsorgung in Bremen lückenlos dokumentiert und mit höchster Sorgfalt durchgeführt wird.
    Die Abholung läuft unkompliziert ab: Alles, vom Desktop-PC bis zum Firmenserver, wird direkt beim Kunden eingesammelt. Für die sichere Computerschrott Entsorgung in Bremen werden sämtliche Datenträger nach DIN 66399 zertifiziert vernichtet – eine Vorgehensweise, die nicht nur volle Rechtssicherheit bietet, sondern auch im Falle von Datenschutzprüfungen einen klaren Nachweis liefert.
    Auch die Umwelt kommt bei der Computer Schrott Entsorgung in Bremen nicht zu kurz: Verwertbare Materialien werden sorgfältig separiert und dem Recycling zugeführt, sodass wertvolle Ressourcen wieder genutzt werden können. Darüber hinaus engagiert sich ProCoReX für Aufforstungs- und Sozialprojekte, die durch jeden Auftrag in Bremen mitgefördert werden.
    Kundinnen und Kunden genießen somit ein vollumfängliches Servicepaket – von der transparenten Planung bis zur zertifizierten Datenlöschung. Computerschrott Entsorgung in Bremen wird so zum Gewinn für Datenschutz, Umwelt und gesellschaftliches Engagement.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

