magicinfo.de – Neue Plattform für Digital Signage mit Samsung Tizen

magicinfo.de ist eine neue Plattform der digitalSIGNAGE.de GmbH, die sich speziell an Betreiber bestehender Samsung-MagicINFO-Netzwerke richtet.

Die digitalSIGNAGE.de GmbH hat mit magicinfo.de eine neue Informations- und Lösungsplattform für den deutschsprachigen Markt gestartet. Die Website richtet sich an Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Bildungsträger und Systemintegratoren, die Digital-Signage-Netzwerke mit Samsung Professional Displays betreiben und ihre bestehende Infrastruktur technisch oder strategisch neu aufstellen möchten.

Im Mittelpunkt steht die Frage, die derzeit viele IT-Verantwortliche und Projektleiter beschäftigt: Wie lassen sich gewachsene MagicINFO-Installationen langfristig weiterführen, modernisieren oder in eine herstellerunabhängige Cloud-Umgebung überführen – ohne funktionsfähige Hardware vorzeitig auszutauschen?

Hintergrund: Neuausrichtung im Samsung-Ökosystem

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Digital-Signage-Projekte mit Samsung MagicINFO realisiert, häufig auf Basis professioneller Samsung Displays mit integriertem Tizen System-on-Chip (SoC). Diese Geräte können Inhalte ohne externe Mediaplayer wiedergeben und bilden in vielen Netzwerken die technische Grundlage.

Mit der strategischen Neuausrichtung von Samsung – einschließlich der Einführung von VXT als neuer Plattform – stehen Betreiber bestehender Netzwerke vor wichtigen Entscheidungen: Soll die vorhandene Infrastruktur auf die neue Samsung-Plattform migriert werden, oder ist es sinnvoller, auf eine herstellerunabhängige Alternative umzusteigen, die mehr Flexibilität und langfristige Planungssicherheit bietet?

Genau hier setzt magicinfo.de an: Die Plattform liefert fundierte Informationen, praxisbezogene Orientierung und einen direkten Zugang zu Lösungen, die auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe zugeschnitten sind.

Inhalte und Struktur von magicinfo.de

Die neue Website gliedert sich in mehrere Themenbereiche, die Betreibern, IT-Abteilungen und Entscheidern einen schnellen Überblick ermöglichen:

Ausgangslage verstehen

Magicinfo.de erklärt sachlich und neutral, wie sich das Samsung-Ökosystem entwickelt hat, welche Optionen Betreiber bestehender MagicINFO-Installationen haben und worauf bei der Bewertung von Alternativen zu achten ist. Samsung und MagicINFO werden dabei nicht bewertet – im Fokus steht die lösungsorientierte Betrachtung aus Sicht der Anwender.

DS Channel als CMS-Alternative kennenlernen

Ein zentraler Bestandteil der Plattform ist die Vorstellung von DS Channel, dem Content-Management-System der digitalSIGNAGE.de GmbH. Die Software ermöglicht es, bestehende Netzwerke mit professionellen Displays auf eine moderne, browserbasierte Plattform zu überführen – mit zentraler Steuerung, klaren Rollen- und Rechtekonzepten und kontinuierlicher Weiterentwicklung durch einen deutschen Anbieter. Standardmäßig wird DS Channel als Cloud-Lösung betrieben; für Organisationen mit besonderen Compliance-, Datenschutz- oder Netzwerkvorgaben steht zusätzlich eine On-Premise-Variante zur Verfügung, die im eigenen Rechenzentrum oder in der kundeneigenen Infrastruktur betrieben wird.

Technische Grundlagen und Kompatibilität

Für IT-Verantwortliche und Systemintegratoren bietet magicinfo.de technische Hintergrundinformationen: Welche Display-Typen sich mit DS Channel betreiben lassen, wie die Anbindung in typischen Projektumgebungen funktioniert und welche Netzwerk- und Sicherheitsanforderungen zu beachten sind – sowohl bei der Cloud-Nutzung als auch beim On-Premise-Betrieb.

Projektablauf und Migrationsprozess

Wer eine bestehende MagicINFO-Installation auf DS Channel umstellen möchte, findet auf magicinfo.de einen strukturierten Überblick über den typischen Projektablauf: von der Bestandsaufnahme über die Konzeption und Pilotphase bis hin zum vollständigen Rollout. Ziel ist es, den Übergang so planbar und risikoarm wie möglich zu gestalten – unabhängig davon, ob DS Channel am Ende als Cloud-Service oder On-Premise installiert wird.

Häufige Fragen (FAQ)

Ein FAQ-Bereich beantwortet die wichtigsten Fragen, die Betreiber im Zusammenhang mit einer möglichen Umstellung haben: Können bestehende Displays weiterverwendet werden? Wie aufwendig ist die Migration? Was passiert mit vorhandenen Medien und Inhalten? Welche Unterschiede ergeben sich zwischen Cloud-Betrieb und On-Premise-Variante? Wer unterstützt bei der Umsetzung?

Beratung und Kontakt

Über magicinfo.de können Interessierte direkt eine unverbindliche Erstberatung anfragen. Die digitalSIGNAGE.de GmbH analysiert gemeinsam mit dem Kunden die bestehende Umgebung und entwickelt ein individuelles Konzept für den Übergang zu DS Channel – inklusive Hardwareberatung, falls neue oder ergänzende Displays benötigt werden, sowie der Entscheidung für die passende Betriebsform (Cloud oder On-Premise).

DS Channel: Leistungsmerkmale im Überblick

DS Channel ist eine Digital-Signage-Software, die speziell für professionelle Netzwerke mit vielen Standorten, Displays und unterschiedlichen Nutzergruppen entwickelt wurde. Sie kann entweder als vollständig cloudbasierte Lösung aus deutschen Rechenzentren oder als On-Premise-Installation in der kundeneigenen IT-Umgebung betrieben werden. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

– Zentrale Medienverwaltung: Upload, Organisation und Wiederverwendung von Bildern, Videos, PDF-Dokumenten und weiteren Formaten in einer übersichtlichen Bibliothek.

– Flexible Zeitplanung: Erstellung von Playlisten und Zeitplänen nach Wochentag, Uhrzeit, Datum oder besonderen Anlässen – inklusive Sonderkampagnen für Aktionen, Veranstaltungen oder saisonale Inhalte.

– Standort- und Gruppensteuerung: Displays lassen sich nach Standorten, Abteilungen, Funktionsbereichen oder anderen Kriterien gruppieren und gemeinsam oder individuell bespielen.

– Rollen- und Rechtekonzept: Unterschiedliche Benutzerrollen ermöglichen es, Verantwortlichkeiten klar zu trennen – zum Beispiel zentrale Redaktion, regionale Ansprechpartner oder lokale Standortverantwortliche mit eingeschränkten Rechten.

– Monitoring und Statusübersicht: Betreiber sehen auf einen Blick, welche Inhalte auf welchen Displays laufen, ob Geräte online sind und ob an bestimmten Standorten Handlungsbedarf besteht.

– Erweiterbarkeit: DS Channel kann mit zusätzlichen Modulen und Datenquellen ergänzt werden, etwa für Newsfeeds, interne Datenbanken oder Schnittstellen zu Drittsystemen.

– Betriebsmodelle nach Bedarf: Im Cloud-Betrieb übernimmt digitalSIGNAGE.de Hosting, Updates und Wartung in deutschen Rechenzentren; in der On-Premise-Variante verbleiben Daten und Systeme vollständig in der eigenen Infrastruktur, während Konzeption, Implementierung und Support auf Wunsch durch digitalSIGNAGE.de begleitet werden.

Zielgruppen von magicinfo.de

Die Plattform richtet sich an verschiedene Entscheider- und Anwendergruppen:

– Unternehmen mit bestehenden MagicINFO-Installationen: Firmen, die über Jahre Digital-Signage-Netzwerke mit Samsung MagicINFO aufgebaut haben und nun nach einer zukunftssicheren Alternative suchen, finden auf magicinfo.de Orientierung und konkrete Lösungsansätze.

– IT-Abteilungen und technische Projektleiter: Für IT-Verantwortliche, die Anforderungen an Cloud-Strategie, Sicherheit und Systemintegration erfüllen müssen, liefert die Plattform technische Hintergründe und einen strukturierten Migrationsprozess – inklusive der Option, DS Channel On-Premise unter eigener IT-Hoheit zu betreiben.

– Öffentliche Einrichtungen und Bildungsträger: Behörden, Verwaltungen, Schulen und Hochschulen, die auf einfache Administration, Datenschutzkonformität und langfristige Planbarkeit achten, profitieren von einer zentral betreuten Cloud-Lösung oder – wo erforderlich – von einer On-Premise-Installation innerhalb der eigenen Infrastruktur.

– Systemhäuser und Integratoren: Partner, die Digital-Signage-Projekte für ihre Kunden umsetzen, können magicinfo.de als Wissensressource und Einstiegspunkt für gemeinsame Projekte nutzen – sowohl für Cloud-Setups als auch für On-Premise-Architekturen.

– Entscheider in Marketing, Kommunikation und Facility Management: Wer Digital Signage als Kommunikationskanal verantwortet, findet auf magicinfo.de praxisbezogene Informationen zu Funktionsumfang, Einsatzmöglichkeiten und organisatorischen Vorteilen.

Warum magicinfo.de jetzt startet

Der Zeitpunkt für den Launch der Plattform ist bewusst gewählt: Viele Betreiber stehen aktuell vor strategischen Entscheidungen rund um ihre Digital-Signage-Infrastruktur, insbesondere im Umfeld von MagicINFO, VXT und alternativen CMS-Lösungen. Die Fragen, die in Beratungsgesprächen und Projektanfragen immer wieder gestellt werden, zeigen einen klaren Bedarf an neutraler, praxisorientierter Information.

„Wir erleben täglich, dass Kunden nach Orientierung suchen. Die Unsicherheit ist groß, weil sich das Umfeld verändert hat. Mit magicinfo.de wollen wir genau diese Lücke schließen: fundierte Information, ehrliche Beratung und eine Lösung, die langfristig trägt“, erklärt Björn Christiansen, geschäftsführender Gesellschafter der digitalSIGNAGE.de GmbH.

Magicinfo.de positioniert sich als Informationsquelle für Betreiber, die ihre Optionen kennen und eine fundierte Entscheidung für die Zukunft ihrer Digital-Signage-Infrastruktur treffen möchten.

Samsung Displays: Weiterhin über digitalSIGNAGE.de erhältlich

Unabhängig von der CMS-Frage bleibt die digitalSIGNAGE.de GmbH ein Ansprechpartner für professionelle Displays und Komplettsysteme. Wer neue Hardware benötigt – sei es für Erweiterungen bestehender Netzwerke oder für komplett neue Projekte – kann Samsung Displays weiterhin direkt über digitalSIGNAGE.de beziehen.

Das Angebot umfasst unter anderem:

– Samsung SMART Signage Displays für 16/7- und 24/7-Dauerbetrieb

– Modelle mit integriertem Tizen SoC für playerlosen Betrieb

– Unterschiedliche Bildschirmgrößen und Helligkeitsklassen

– Zubehör wie Halterungen, Stelen, Schutzgehäuse und Kabel

– Individuelle Beratung zur Displayauswahl je nach Einsatzort und Anforderung

So erhalten Kunden auf Wunsch Hardware und Software aus einer Hand – mit durchgängiger Beratung, Projektbegleitung und Support.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

digitalSIGNAGE.de GmbH

Frau Kathrin Schneider

Ottenser Hauptstraße 2-6

22765 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 180 241 080

web ..: https://www.digitalsignage.de

email : ks@digitalsignage.de

digitalSIGNAGE.de GmbH: Unternehmensprofil

Die digitalSIGNAGE.de GmbH ist Marktführer für wegweisende Digital Signage Komplettlösungen in Deutschland. Seit vielen Jahren setzen wir Maßstäbe in der digitalen Kommunikation und unterstützen Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, den Einzelhandel, das Gesundheitswesen und zahlreiche weitere Branchen dabei, ihre Botschaften modern, flexibel und wirkungsvoll zu präsentieren. Mit 125.000 Produktinstallationen stehen wir für Erfahrung, Innovationskraft und Zuverlässigkeit.

Der Hauptsitz befindet sich im Norden Deutschlands, mit Standorten in Hamburg, Schwentinental und Kiel. Dank eines Netzwerks erfahrener Installateure sind wir im gesamten DACH-Bereich (Deutschland, Österreich, Schweiz) aktiv und bieten maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand – von der ersten Beratung über die Planung und Installation bis zum laufenden Betrieb.

Was uns auszeichnet:

Komplettlösungen:

Ein umfassendes Portfolio – von Displays und Touch-Displays über Digital Signage Player bis hin zu Stelen, Schaufenster- und Shelf-Displays, digitalen Türschildern und vielem mehr.

Leistungsstarke Cloud-Software:

Unsere cloudbasierte Plattform ermöglicht die zentrale, ortsunabhängige Steuerung aller Inhalte und Geräte – intuitiv und flexibel.

Rundum-sorglos-Service:

Bei uns immer inklusive: 3 Jahre Cloud CMS-Software, persönlicher Support und umfassende Garantie – für maximale Sicherheit und planbare Investitionen.

Flexible Erweiterungsmodule:

? Kundenaufrufsystem ? Raumbuchung ? Desk Booking

Professionelle Content-Erstellung:

Wir unterstützen Sie bei der Konzeption und Erstellung wirksamer Digital Signage Inhalte – ganz nach Ihren Anforderungen.

Persönliche Betreuung:

Ein erfahrenes Team steht mit direktem Ansprechpartner, schnellen Reaktionszeiten und maßgeschneiderten Lösungen jederzeit zur Seite.

Zertifizierte Qualität:

Unsere Prozesse und Dienstleistungen sind nach ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO 27001 (Informationssicherheit) und ISO 14001 (Umweltmanagement) zertifiziert. Damit garantieren wir höchste Standards in Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Unsere Mission

Wir machen digitale Kommunikation sichtbar, einfach und effektiv – für Unternehmen, Einrichtungen und jede Branche. digitalSIGNAGE.de verfolgt das Ziel, mit innovativen Technologien und persönlichem Service die Informations- und Kommunikationswege unserer Kunden nachhaltig zu verbessern. Dabei setzen wir auf Zuverlässigkeit, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung, um jedem Projekt den maximalen Mehrwert zu bieten.

Mit Digital Signage Lösungen begeistern wir Menschen, verbinden Zielgruppen und erleichtern den Zugang zu wichtigen Informationen – überall und jederzeit.

Ob Einzelstandort oder Großprojekt – die digitalSIGNAGE.de GmbH begleitet Sie auf dem Weg zur digitalen Zukunft und sorgt dafür, dass Ihre Botschaften ankommen.

digitalSIGNAGE.de GmbH – Ihre Botschaft. Unsere Technologie.

