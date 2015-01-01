digitalSIGNAGE.de präsentiert E-Paper-Signboards für den ÖPNV

Smart Public Transport

Mit der wachsenden Bedeutung des Öffentlichen Nahverkehrs für breite Personengruppen steigt die Notwendigkeit einer übersichtlichen und verlässlichen Anzeige der Verbindungsdetails. Für Fahrgäste an Bushaltestellen ermöglicht die E-Paper-Signboard-Technologie digitale Lösungen, um Wartende in Echtzeit mit den aktuellen Informationen zu versorgen. digitaleSIGNAGE.de bietet nun eine umfassende Palette an entsprechenden Papercast-Displays an.

Digitale Informationslösungen im Public Traffic stellen kritische Anforderungen an die eingesetzte Hard- und Software. Der Betrieb erfolgt im Allgemeinen im Freien, was besondere Herausforderungen an die Schutzart, die Stromversorgung und die Kommunikation stellt. Hinzu kommt die garantierte Lesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Das E-Paper stellt hierfür die derzeit beste verfügbare Technologie für Displays im Freien dar. In den vergangenen Jahren haben sich Papercast-Produkte insbesondere für Bushaltestellen weltweit mehr und mehr durchgesetzt. Die Hamburger digitalSIGNAGE.de GmbH bietet nun die Produktpalette der Papercast-Displays inklusive der eigenen CMS-Software sowie umfassender Beratungsleistung in Deutschland an.

E-Paper sind auch bei Sonneneinstrahlung klar und dank der eingebauten Beleuchtung auch nachts gut lesbar. Ihr Energieverbrauch ist außergewöhnlich niedrig, sodass Papercast-Displays sogar zu 100% solarbetrieben sind. Alle Displays sind in robusten IP65-Gehäusen vollständig geschützt. Sie sind standardmäßig mit WLAN-ausgerüstet und verfügen über eine hohe Flexibilität, um für eine einfache Installation in die kundeneigenen Einrichtungen an der Straße zu sorgen.

digitalSIGNAGE.de bietet nun völlig eigenständige 13-Zoll-Signboards in einem Aluminiumgehäuse mit einer Auflösung von 1.200 x 1.600 Pixel in einer einfachen, doppelten oder dreifachen Variante an. Für die Kommunikation stehen Mobilfunk, WLAN oder Ethernet zur Verfügung. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V Netzteil oder Solarpanel. Daneben hat digitalSIGNAGE.de weiter Open-Frame Displays von 23-Zoll bis hin zu 57-Zoll im Angebot, deren Auflösung und Stromverbrauch entsprechend ihrer Größe variiert.

Bezüglich der Funktionalität enthalten die E-Paper Driver Boards Leistungsmerkmale wie die Wiedergabe lokaler Inhalte, dynamische Bildschirmaktualisierung, integrierter Speicher, optimierte Datenübertragung, Anzeigeüberwachung- und Verwaltung. Für die Erstellung der Inhalte verfügt die Lösung über ein Cloud-basiertes Content-Management-System mit der Integration offener Datenstandards, das es ermöglicht, alle Aspekte der Anzeigen zu steuern.

„Die Bedeutung des Öffentlichen Personennahverkehrs steigt von Jahr zu Jahr und damit auch die Anforderungen an die Genauigkeit und den Komfort“, erläutert Björn Christiansen, CEO der digitalSIGNAGE.de GmbH. „Der in Schriftgröße 6 gedruckte Fahrplan, der hinter einer beschlagenen Plexiglasscheibe mehr zu erahnen als zu lesen ist, gehört mehr und mehr der Vergangenheit an. Die Papercast-Displays erhöhen die Fahrgastzufriedenheit und steigern die Attraktivität des ÖPNV erheblich.“

Neben der Hard- und Software offeriert digitalSIGNAGE.de ein umfassendes Servicepaket aus Beratung, Planung und Installation, Produktgarantie und Support sowie entsprechende Zertifizierungen und DSGVO-Konformität. Alle Produkte sind ab sofort verfügbar.

