Das neue Patientenaufrufsystem von digitalSIGNAGE.de setzt Maßstäbe im Gesundheitswesen

Effizienter Patientenfluss, entspannte Wartebereiche und digitale Kommunikation

Mit dem neuen Patientenaufrufsystem präsentiert die digitalSIGNAGE.de GmbH eine ganzheitliche Digital-Lösung für Arztpraxen, Kliniken und medizinische Einrichtungen. Die innovative Kombination aus smarter Ticket-Lösung, intuitiver Steuerung und flexibler Anzeige sorgt für eine effiziente Patientensteuerung, verkürzt Wartezeiten und schafft eine moderne, angenehme Atmosphäre für Patientinnen und Patienten.

Digitales Warteschlangenmanagement leicht gemacht

Ab sofort profitieren Praxen und Kliniken von einem berührungslosen Ticketsystem, das sowohl klassische Tickets als auch Smart-Tickets zur Verfügung stellt. Letztere informieren die Patienten kontaktlos per Smartphone über ihren Status und ermöglichen so ein freieres Warten – auch außerhalb des Wartezimmers. Dank regelmäßig generierter QR-Codes und flexibler Ausstellung über Ticket-Terminals oder Außenstelen wird der Patientenstrom maximal entzerrt.

Zentrale und intuitive Steuerung

Das Herzstück bildet ein kompaktes, 10-Zoll-Touch-Display für das Empfangsteam. Es erlaubt einen klaren Überblick über alle wartenden Tickets und ermöglicht flexibles Aufrufen, temporäre Pausierung oder intelligente Weiterleitungen an Behandlungsräume. Die Bedienung ist einfach und lässt sich nahtlos in bestehende Praxisabläufe integrieren – ohne die Speicherung personenbezogener Daten.

Mehr als ein Aufrufsystem: Integrierte Digital Signage-Lösung

Das Patientenaufrufsystem ist vollständig in das Digital Signage-Portfolio von digitalSIGNAGE.de eingebunden. So lassen sich auf modernen Wartezimmer-Displays neben aktuellen Aufruf- und Warteinformationen auch Gesundheitstipps, Präventionshinweise und unterhaltsame Inhalte präsentieren – für mehr Transparenz, Orientierung und Aufklärung direkt am Point-of-Care.

Skalierbar und individuell anpassbar

Ob Einzelpraxis, MVZ oder Klinik – die Lösung ist flexibel konfigurierbar und wächst mit den Anforderungen der Einrichtung. Erweiterungsmodule wie digitale Wegeleitung oder Raumbuchung lassen sich unkompliziert ergänzen. Über das mitgelieferte, dreijährige Cloud-CMS verwalten Nutzer Inhalte und Aufrufe zentral, sicher und standortunabhängig.

Service, auf den Sie bauen können

Mit über 125.000 Digital Signage Installationen in Deutschland steht digitalSIGNAGE.de für Erfahrung, zertifizierte Qualität (ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001) und umfassenden Service: Planung, Installation und dauerhaft kompetenter Support aus einer Hand sind selbstverständlich.

Für eine detaillierte Beratung steht das digitalSIGNAGE.de Team unter Tel. 040 180 241 080 und vertrieb@digitalsignage.de gerne zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

digitalSIGNAGE.de GmbH

Frau Kathrin Schneider

Nobistor 16

22767 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 180 241 080

web ..: https://www.digitalsignage.de

email : info@digitalsignage.de

Über uns

Die digitalSIGNAGE.de GmbH zählt zu den Marktführern für wegweisende Digital Signage Komplettlösungen in Deutschland. Seit vielen Jahren setzen wir Maßstäbe in der digitalen Kommunikation und unterstützen Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, den Einzelhandel, das Gesundheitswesen und zahlreiche weitere Branchen dabei, ihre Botschaften modern, flexibel und wirkungsvoll zu präsentieren. Mit über 125.000 installierten Produkten bundesweit stehen wir für Erfahrung, Innovationskraft und Zuverlässigkeit.

Der Hauptsitz befindet sich im Norden Deutschlands, mit Standorten in Hamburg, Schwentinental und Kiel. Dank eines Netzwerks erfahrener Installateure sind wir im gesamten DACH-Bereich (Deutschland, Österreich, Schweiz) aktiv und bieten maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand – von der ersten Beratung über die Planung und Installation bis zum laufenden Betrieb.

Was uns auszeichnet:

o Komplettlösungen: Ein umfassendes Portfolio – von Displays und Touch-Displays über Digital Signage Player bis hin zu Stelen, Schaufenster- und Shelf-Displays, digitalen Türschildern und vielem mehr.

o Leistungsstarke Cloud-Software: Unsere cloudbasierte Plattform ermöglicht die zentrale, ortsunabhängige Steuerung aller Inhalte und Geräte – intuitiv,

o Rundum-sorglos-Service: Bei uns immer inklusive: 3 Jahre Cloud CMS Software, persönlicher Support und umfassende Garantie – für maximale Sicherheit und planbare Investitionen.

o Persönliche Betreuung: Ein erfahrenes Team steht mit direktem Ansprechpartner, schnellen Reaktionszeiten und maßgeschneiderten Lösungen jederzeit zur Seite.

o Zertifizierte Qualität: Unsere Prozesse und Dienstleistungen sind nach ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO 27001 (Informationssicherheit) und ISO 14001 (Umweltmanagement) zertifiziert. Damit garantieren wir höchste Standards in Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Ob Einzelstandort oder Großprojekt – die digitalSIGNAGE.de GmbH begleitet Sie auf dem Weg zur digitalen Zukunft und sorgt dafür, dass Ihre Botschaften ankommen.

digitalSIGNAGE.de GmbH – Ihre Botschaft. Unsere Technologie.

