Kostenlose CMS-Software-Lizenzen von digitalSIGNAGE.de

Digital-Signage-Inhalte über die Cloud bereitstellen

Digitale Anzeigesysteme erfüllen vielfältige Aufgaben am Point-of-Sale, im Veranstaltungs- und Verkehrsbereich oder auch in Wartezimmern. Sie schaffen Aufmerksamkeit, dienen der Information oder regeln Besucherströme. Aber die Effizienz der Displays hängt vor allem von der qualitativ hochwertigen und benutzerfreundlichen Bereitstellung der Inhalte ab.

digitalSIGNAGE.de bietet nun kostenlose Lifetime-Lizenzen für alle Player und Smart-Displays.

Die Qualität der am Markt verfügbaren digitalen Display-Lösungen hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert. Die Hardware steht in unterschiedlichsten Formaten für den Einsatz im Indoor- wie im Outdoor-Einsatz bereit und erfüllt vielfältige Anforderungen an die Lebensdauer, die Bildqualität und das einsatzgerechte Produktdesign. Die Unterschiede der Angebote zeigen sich mehr und mehr in der Funktionalität und den Kosten für die notwendige Software zur Gestaltung und Bereitstellung der Inhalte. Dafür bietet nun digitalSIGNAGE.de kostenlose Lizenzen für die Cloud-basierte CMS-Software für alle Produkte des Unternehmens.

Content-Management-Systeme oder kurz CMS bilden die Grundlage für die Erstellung von Inhalten für digitale Medien. Sie unterscheiden sich grundlegend in der Benutzerfreundlichkeit der Bedienung, in den unterstützten Funktionen sowie in der Flexibilität der Bereitstellung der Inhalte an die jeweiligen Geräte. Gerade im Umfeld von Digital-Signage kommt es häufig darauf an, aktuelle Inhalte schnell zu erstellen und an die angeschlossenen Displays zu verteilen. Dies erfordert eine ortsunabhängige Bearbeitung durch Mitarbeiter ohne technische Vorkenntnisse sowie den Betrieb in der Cloud. Daneben muss die Software eine hohe Flexibilität und Skalierbarkeit bieten sowie ein Nutzer-Management enthalten.

Mit der Premium Digital Signage Cloud CMS-Software stellt digitalSIGNAGE.de den Produkten des Unternehmens eine Software-Lösung als Lifetime-Lizenz bei, die nicht nur die Anforderungen an einfache Bedienung und Bereitstellung erfüllt, sondern auch in ISO27001-zertifizierten deutschen Rechenzentren DSGVO-konform gehostet wird, um die Maßgaben an Datensicherheit und Verfügbarkeit zu erfüllen.

Die Bereitstellung der Inhalte an die angeschlossenen Geräte erfolgt in drei Schritten. Das Web-basierte Managementsystem ermöglicht die einfache Erstellung von Content ohne Software-Installation. Es bildet zudem die zentrale Schnittstelle für die Verwaltung der angeschlossenen Player, Medien und Benutzer. Über das Internet verbindet sich die App mit den Standorten, lädt die Inhalte und spielt diese ab.

In Verbindung mit den eingesetzten Geräten erhält der Kunde ein Komplettpaket aus einer Hand, das den flexiblen 24/7-Dauerbetrieb sicherstellt und als kostenlose Lifetime-Lizenz kalkulierbare Kosten für den Betrieb der Gesamtlösung schafft.

„Selbstverständlich gibt es im Bereich der Hardware für Digital-Signage-Lösungen Qualitätsunterschiede, die sich über den Preis abbilden“, erläutert Björn Christiansen, CEO des Unternehmens. „Entscheidend sind aber mehr und mehr die laufenden Kosten für den Betrieb. Mit der Lifetime-Lizenz für unsere Cloud-basierte CMS-Software in Verbindung mit der einfachen Bedienbarkeit kann der Kunde diese Kosten weitgehend minimieren und kontrollieren. Darüber hinaus unterstützen wir mit qualifiziertem Support und Projektberatung durch unsere Experten.“

Die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH ist der anerkannte Pionier auf dem europäischen Digital-Signage-Markt. Das Unternehmen vertreibt innovative Digital-Signage-Mediaplayer und integrierte Displays für kommerzielle Anwendungen. Durch starke Fokussierung auf Partnerschaften hat die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH mit einer großen Bandbreite von Geräten auf vertikalen Märkten ein europaweit agierendes Ecosystem aufgebaut. Dazu zählt auch die Bereitstellung eines versierten und europaweit verfügbaren Kundendienstes.

Das Unternehmen ermöglicht den audiovisuellen Transport von informellen oder unterhaltenden Inhalten mit dem Ziel, Benutzer anzuziehen und eine nachhaltige Wirkung zu erzeugen. Hochmoderne Technologien helfen dabei, neue Einsatzbereiche für kommerzielle Services zu besetzen. Eine Retail-Suite unterstützt Integratoren bei der Entwicklung des perfekten Umfeldes für die Nutzer. Die Produkte des Unternehmens sind europaweit tausendfach installiert und bewährt.



