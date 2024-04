Länder engagieren sich in Sachen Atomkraft

Mit dem Anstieg des Uranpreises haben viele Uranbergbauunternehmen besser abgeschnitten als Uran selbst.

Die Nachfrage nach Uran ist groß, größer als das Angebot. Beim Thema Uranangebot existiert immer noch das Risiko, wie es im Niger nach dem Staatsstreich weitergeht. Dazu kommt die Gefahr, dass Uranimporte aus Russland von den USA verboten werden. Die Fundamentaldaten, so die Experten, sprechen für weiter steigende Uranpreise. China, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate bauen ihre Kernkraft-Präsenz stark aus. Auch Europa, Japan, Kanada, die USA oder Südkorea setzen auf diese saubere Art der Energiegewinnung, die ohne Triebhausgasemissionen auskommt. Und wie wichtig eine sichere Energieversorgung ist, merkte man 2022, als das Wort Energiekrise nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine zum Schreckgespenst wurde. Erneuerbare Energien nehmen zwar zu, aber sie reichen nicht aus.

Heute ist die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen immer noch zu hoch. Bei den erneuerbaren Energien ist die Wasserkraft der Energieträger mit der größten Stromerzeugung. Aber auch wenn sich in den letzten 30 Jahren der globale Verbrauch an erneuerbaren Energien etwa um das 25-fache erhöht hat, kann ausreichend, sicher und klimafreundlich nur die Atomkraft das Loch stopfen. Hierzulande ist die Windenergie der stärkste Bereich bei den erneuerbaren Energien. In den 1970er- und 1980er Jahren war Energiesicherheit auch ein Thema. Damals wirkte die OPEC auf den Ölpreis ein und verhängte ein Embargo. Die Kernenergie wurde stark ausgebaut. Heute wollen die Länder Klimaziele erreichen und wieder wird auf die Kernenergie gesetzt. Da sich dies vorteilhaft für Uranunternehmen auswirkt, lohnt sich ein Blick auf Premier American Uranium und auf Uranium Energy.

In den USA, in Wyoming und in Colorado verfügt Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – über aussichtsreiche Uranprojekte. Gerade hat die Gesellschaft American Future Fuel übernommen.

Uranium Energy – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/ – besitzt Uranprojekte in Kanada und in den USA sowie diverse Uranbeteiligungen und ist so bestens aufgestellt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -).

