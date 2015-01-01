Computer und PC Entsorgung in Bremen: ProCoReX Europe GmbH garantiert nachhaltige IT-Entsorgung

Nachhaltigkeit trifft Datensicherheit: ProCoReX Europe GmbH bietet in Bremen Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung und ressourcenschonender Weiterverarbeitung.

Für Unternehmen, Institutionen und Behörden spielt Nachhaltigkeit eine zunehmend wichtige Rolle – auch bei der Entsorgung von IT-Altgeräten. Die ProCoReX Europe GmbH bringt diese Verantwortung in Bremen mit maximalem Datenschutz in Einklang: Jeder Auftrag für Computer und PC Entsorgung beinhaltet bei ProCoReX eine zertifizierte Datenträgervernichtung nach DIN 66399 sowie eine lückenlose, umweltgerechte Behandlung aller Wertstoffe.

Sensible Unternehmensdaten werden durch die zertifizierte Datenträgervernichtung in Bremen unwiderruflich gelöscht und gerechtfertigt durch offizielle Nachweise dokumentiert. ProCoReX übernimmt darüber hinaus die Rückführung von Metallen, Kunststoffen und anderen Materialien in den Wirtschaftskreislauf, während Schadstoffe fachgerecht ausgesteuert werden.

Die individuelle Beratung, die Anpassungsfähigkeit an jede Unternehmensgröße und das geschulte Team sichern zu, dass jede Computer und PC Entsorgung in Bremen reibungslos, effizient und transparent abläuft. Kundinnen und Kunden profitieren von maximaler Rechtssicherheit, nachhaltigem Prozessmanagement und einem rundum zuverlässigen Partner, der Sicherheit und ökologische Verantwortung modern interpretiert.

Mit ProCoReX Europe GmbH ist nachhaltige IT-Entsorgung in Bremen kein Zukunftskonzept, sondern gelebte Praxis: zertifizierte Datenträgervernichtung und echter Mehrwert für Unternehmen und Umwelt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-bremen/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

