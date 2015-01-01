Computer Schrott Entsorgung in Frankfurt: Mit ProCoReX digitale Risiken nachhaltig beseitigen

Richtige Computer Schrott Entsorgung in Frankfurt – mit ProCoReX setzen Firmen auf zertifizierten Datenschutz, Recycling und soziale Verantwortung.

Die Digitalisierung schreitet voran und bringt laufend erneuerte Technik mit sich. Doch wohin mit veralteten Geräten, sobald neue Systeme den Alltag übernehmen? Die Antwort bietet ProCoReX mit einer modernen Computer Schrott Entsorgung in Frankfurt, die den Schutz sensibler Informationen ebenso zuverlässig abwickelt wie nachhaltiges IT-Recycling.

Kunden profitieren bei der Computerschrott Entsorgung in Frankfurt von einem kompletten Rundum-Service: Nach der Terminvereinbarung organisiert das Team die Abholung ausrangierter Computer und anderer IT-Endgeräte. Kritische Speichermedien werden separat gesichert, bevor im Rahmen der zertifizierten Festplattenvernichtung nach DIN 66399 alle Daten vollständig und nachweislich entfernt werden. Die Computer Schrott Entsorgung in Frankfurt wird so zum risikofreien Schritt, der für Rechtssicherheit und Unternehmensschutz sorgt.

Danach geht ProCoReX konsequent weiter: Relevante Rohstoffe aus den Altgeräten werden sortenrein getrennt und dem Recyclingkreislauf zugeführt. Für jede durchgeführte Computerschrott Entsorgung in Frankfurt werden zudem Bäume gepflanzt und lokale Sozialprojekte unterstützt – ein deutlicher Mehrwert für Klima und Gesellschaft.

Der Service umfasst vollständige Dokumentation, persönliche Beratung und flexible Umsetzung – ganz gleich, ob einmalige Entsorgung oder regelmäßige Abholung gewünscht ist. Damit wird Computer Schrott Entsorgung in Frankfurt für Unternehmen zu einer modernen, nachhaltigen und risikofreien Entscheidung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

