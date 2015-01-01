Computer und PC Entsorgung in Kassel: ProCoReX Europe GmbH macht die zertifizierte Datenträgervernichtung

ProCoReX Europe GmbH bietet zuverlässige Computer und PC Entsorgung in Kassel mit zertifizierter Datenträgervernichtung als festen Bestandteil jedes Serviceprozesses.

Die sichere Entsorgung von IT-Altgeräten darf kein zusätzlicher Service, sondern muss als Standard verstanden werden. Die ProCoReX Europe GmbH setzt in Kassel konsequent auf professionelle Computer und PC Entsorgung sowie zertifizierte Datenträgervernichtung bei jedem Auftrag – unabhängig von Unternehmensgröße oder Branche. So wird gewährleistet, dass bei jeder Computer und PC Entsorgung in Kassel sämtliche gespeicherten Daten nach höchsten Standards, unter Einhaltung der DIN 66399, unwiderruflich vernichtet werden. Der Ablauf für Unternehmen in Kassel gestaltet sich effizient und unkompliziert: Nach vorheriger Terminvereinbarung übernimmt ProCoReX die sichere Abholung und den sachgemäßen Transport von Altcomputern, Servern und Peripheriegeräten. Sämtliche Datenträger werden eindeutig identifiziert, unter strengsten Sicherheitsauflagen vernichtet und jeder Schritt ausführlich dokumentiert. Am Ende des Prozesses erhalten Unternehmen ein rechtssicheres Vernichtungszertifikat als Nachweis der gesetzeskonformen Entsorgung gemäß DSGVO und geltenden Sicherheitsstufen. Ein weiterer Vorteil der professionellen Computer und PC Entsorgung in Kassel durch ProCoReX Europe GmbH: Wertvolle Rohstoffe werden dem Wertstoffkreislauf zurückgeführt, während umweltschädliche Bestandteile fachgerecht separiert und entsorgt werden. Damit leistet die zertifizierte Datenträgervernichtung in Kassel einen aktiven Beitrag zu Ressourcenschonung, Umweltbewusstsein und moderner Unternehmensverantwortung. Unternehmen profitieren von der Zusammenarbeit mit ProCoReX Europe GmbH in Kassel durch dauerhafte Rechtssicherheit, nachhaltige Unternehmensführung sowie maximales Vertrauen auf Kundenseite. Die zertifizierte Datenträgervernichtung und fachgerechte Computer und PC Entsorgung in Kassel setzen neue Maßstäbe für Sicherheitsstandards, Umweltschutz und Effizienz in der IT-Entsorgung. ProCoReX Europe GmbH – Ihr Trusted Partner für Computer und PC Entsorgung sowie Datenträgervernichtung in Kassel.

