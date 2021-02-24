Das falsche Verständnis über medizinische Studien

Warum die dendritische Zelltherapie trotz jahrzehntelanger Forschung oft unterschätzt, wird?

In der öffentlichen Diskussion – und nicht selten auch innerhalb der Medizin – besteht ein grundlegendes Missverständnis darüber, was medizinische Studien leisten können und was nicht. Besonders deutlich wird dies am Beispiel der dendritischen Zelltherapie.

Seit über 25 Jahren wird weltweit intensiv zur dendritischen Zelltherapie geforscht. In internationalen Datenbanken finden sich mehr als 200.000 wissenschaftliche Arbeiten, darunter Studien, Publikationen, klinische Auswertungen und Dissertationen, die sich mit dendritischen Zellen, ihrer immunologischen Funktion und ihrem therapeutischen Einsatz beschäftigen. Dennoch wird diese Therapieform von vielen Medizinerinnen und Medizinern bis heute als „experimentell“ oder „nicht ausreichend belegt“ eingeordnet.

Dabei ist die wissenschaftliche Grundlage unbestritten: Die zentrale Rolle dendritischer Zellen im menschlichen Immunsystem wurde von Ralph Steinman entdeckt – eine Entdeckung, die 2011 mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin ausgezeichnet wurde. Die Bedeutung dendritischer Zellen für die Steuerung spezifischer Immunantworten ist seitdem Lehrbuchwissen.

Das Paradoxe: Trotz dieser wissenschaftlichen Anerkennung und zahlreicher dokumentierter klinischer Erfahrungen, bei denen Patientinnen und Patienten – insbesondere in der Onkologie – von der dendritischen Zelltherapie profitiert haben, findet sie bis heute kaum Eingang in leitlinienbasierte Standardtherapien. Der Grund liegt weniger in fehlender Wirkung als vielmehr im Studiensystem selbst.

Medizinische Studien sind darauf ausgelegt, Durchschnittseffekte in homogenen Patientengruppen zu messen. Die dendritische Zelltherapie hingegen ist hochgradig personalisiert: Sie basiert auf individuellen Tumorantigenen, dem Immunstatus des Patienten und komplexen biologischen Wechselwirkungen. Solche individualisierten Effekte lassen sich nur schwer in klassischen randomisierten Studiendesigns abbilden – insbesondere dann, wenn einzelne Patientengruppen außergewöhnlich gut ansprechen, diese Effekte statistisch jedoch „untergehen“.

Ein weiterer Denkfehler besteht darin, fehlende Leitlinienempfehlungen mit fehlender Evidenz gleichzusetzen. Leitlinien bilden vergangene, konsolidierte Studienlagen ab und reagieren oft mit erheblicher zeitliche Verzögerung auf neue oder komplexe Therapieansätze. Innovationen, die nicht in standardisierte Schemata passen, bleiben dadurch lange außerhalb der etablierten Wahrnehmung – selbst dann, wenn sie wissenschaftlich gut begründet sind.

Das Beispiel der dendritischen Zelltherapie zeigt daher exemplarisch: Medizinische Studien liefern Wahrscheinlichkeiten, keine absoluten Wahrheiten. Sie können Hinweise auf Wirksamkeit geben, erklären aber nicht vollständig, warum einzelne Menschen außergewöhnlich profitieren – oder warum innovative Therapien trotz jahrzehntelanger Forschung nur langsam Akzeptanz finden.

Ein modernes Verständnis von Medizin erfordert daher einen differenzierten Blick auf Studienergebnisse. Sie sind unverzichtbar für Sicherheit und Qualität, dürfen jedoch nicht als alleiniger Maßstab für den Wert individualisierter Therapien missverstanden werden. Die Zukunft der Krebsmedizin liegt nicht im Mittelwert, sondern im besseren Verständnis biologischer Individualität.

