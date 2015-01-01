Warum wir evidenzbasierte Medizin neu denken müssen – ein Meinungsbeitrag

Gerade bei personalisierten Immuntherapien wie der dendritischen Zelltherapie zeigen Durchschnittswerte nicht die ganze Wahrheit.

Medizinische Studien gelten als Goldstandard moderner Medizin. Sie strukturieren Leitlinien, geben Ärztinnen und Ärzten Sicherheit und schaffen Orientierung für Patientinnen und Patienten. Doch genau hier beginnt ein Problem, über das kaum offen gesprochen wird: Studien werden zunehmend falsch interpretiert – nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch innerhalb der Medizin selbst.

Studien liefern statistische Aussagen über definierte Patientengruppen. Sie beschreiben Wahrscheinlichkeiten, Mittelwerte und Korrelationen. Was sie nicht leisten, ist eine Aussage über den individuellen Krankheitsverlauf eines einzelnen Menschen. Dennoch werden Studienergebnisse im Alltag oft wie absolute Wahrheiten behandelt – mit weitreichenden Folgen für innovative und personalisierte Therapieansätze.

Ein besonders eindrückliches Beispiel ist die dendritische Zelltherapie. Seit mehr als 25 Jahren wird weltweit zu dendritischen Zellen geforscht. In internationalen wissenschaftlichen Datenbanken finden sich über 200.000 Studien, Publikationen und Dissertationen, die sich mit ihrer Rolle im Immunsystem, ihrer biologischen Funktion und ihrem therapeutischen Potenzial beschäftigen. Die zentrale Bedeutung dendritischer Zellen ist wissenschaftlich unumstritten – ihre Entdeckung durch Ralph Steinman wurde 2011 mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin ausgezeichnet.

Und doch wird die dendritische Zelltherapie von vielen Medizinerinnen und Medizinern bis heute als randständig, experimentell oder „nicht ausreichend belegt“ wahrgenommen. Dieses Paradox wirft eine unbequeme Frage auf: Wie kann eine Therapie, die auf einer Nobelpreisgekrönten Entdeckung basiert, über Jahrzehnte erforscht wurde und zahlreichen Menschen geholfen hat, weiterhin kaum Bedeutung im klinischen Alltag finden?

Die Antwort liegt weniger in fehlender Wissenschaft als in der Struktur unseres Studiensystems. Klassische klinische Studien sind darauf ausgelegt, standardisierte Interventionen an möglichst homogenen Patientengruppen zu testen. Die dendritische Zelltherapie hingegen ist hochgradig individualisiert: Sie berücksichtigt tumor- und patientenspezifische Antigene, den Immunstatus, Vorerkrankungen und therapeutische Kombinationen. Genau diese Individualität macht sie medizinisch interessant – und statistisch schwer erfassbar.

Was in Studien häufig „nicht signifikant“ erscheint, bedeutet nicht zwangsläufig fehlende Wirkung. Es bedeutet oft lediglich, dass sich außergewöhnliche Therapieantworten einzelner Patientinnen und Patienten im statistischen Mittel verlieren. Gerade in der Immunonkologie sind es jedoch diese individuellen Responder, die neuen Wege eröffnen und Fortschritt ermöglichen.

Ein weiterer Denkfehler besteht darin, Leitlinien mit Evidenz gleichzusetzen. Leitlinien spiegeln vergangene Studienlagen wider und folgen einer systemischen Logik aus Sicherheit, Reproduzierbarkeit und Haftungsminimierung. Innovationen, die nicht in dieses Raster passen, benötigen oft Jahrzehnte, um anerkannt zu werden – unabhängig davon, wie solide ihre biologische Grundlage ist.

Wenn wir Medizin ausschließlich über Mittelwerte definieren, riskieren wir, genau jene Therapien zu übersehen, die für bestimmte Menschen den entscheidenden Unterschied machen. Evidenzbasierte Medizin darf nicht mit evidenzreduzierter Medizin verwechselt werden. Sie braucht Offenheit für Komplexität, Individualität und neue Studiendesigns, die personalisierte Ansätze besser abbilden können.

Die dendritische Zelltherapie steht exemplarisch für eine größere Debatte: Wollen wir Medizin weiterhin primär nach statistischer Bequemlichkeit bewerten – oder sind wir bereit, Studien als das zu nutzen, was sie sind: Werkzeuge zur Erkenntnis, nicht als endgültige Urteile?

Die Zukunft der Medizin wird nicht im Durchschnitt entschieden. Sie liegt im besseren Verständnis biologischer Vielfalt – und im Mut, etablierte Denkmodelle zu hinterfragen.

