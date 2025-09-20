  • Warum Warten bei Diagnose „Metastasen“ gefährlich ist?

    Neue Hoffnung bei Metastasen durch Immuntherapie mit dendritischen Zellen und „ImmuSeroForte“

    BildWenn bei einer Krebserkrankung Metastasen auftreten, ist das für viele Betroffene und Angehörige ein Schock. Gerade bei Brustkrebs, aber auch bei anderen Tumorarten, sind Metastasen oft der Wendepunkt der Erkrankung – sie können lebensbedrohlich werden.

    Doch eine wichtige Botschaft lautet: Warten ist keine Option. Je schneller gehandelt wird, desto größer sind die Chancen, den Krebs einzudämmen und Lebensqualität zu bewahren. Jede verlorene Zeit bedeutet, dass Tumorzellen weiter wachsen und sich ausbreiten können.

    Hoffnung durch das eigene Immunsystem

    Die moderne Medizin hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Ein neuer Ansatz ist die
    dendritische Zelltherapie (DZT) – eine Behandlung, die das körpereigene Immunsystem nutzt, um Krebszellen gezielt zu bekämpfen.

    Dabei werden Immunzellen des Patienten im Labor so trainiert, dass sie den Tumor und seine Metastasen erkennen. Anschließend werden sie zurückgegeben und beginnen, den Krebs systematisch anzugreifen.

    Verstärkt durch Immunaufbau mit „ImmuSeroForte“

    Zusätzlich kann der begleitende Immunaufbau mit „ImmuSeroForte“ helfen:
    – Er unterstützt das Immunsystem in seiner Abwehrkraft.
    – Er aktiviert die Apoptose, den natürlichen Zelltod, der bei Krebszellen oft blockiert ist. Dadurch können Tumorzellen gezielt absterben, ohne gesundes Gewebe zu schädigen.
    – Viele Patientinnen und Patienten berichten von neuer Energie und einem stabileren Allgemeinzustand, selbst während einer intensiven Therapie.

    Apoptose – den Krebs in den Selbstzerstörungsmodus führen

    Krebszellen „vergessen“ oft, wann sie sterben sollen. Genau hier setzt die Therapie an: Durch die Aktivierung der Apoptose werden Tumor- und Metastasen-Zellen zurück in diesen natürlichen Prozess geführt – und somit unschädlich gemacht.

    Mut statt Angst

    Metastasen bedeuten nicht das Ende der Hoffnung. Gerade jetzt ist es wichtig, schnell aktiv zu werden und neue Wege zu nutzen. Die Kombination aus dendritischer Zelltherapie und ImmuSeroForte kann dazu beitragen, Tumoren zu bekämpfen, das Immunsystem zu stärken und wertvolle Lebenszeit zu gewinnen.

    Denn bei Krebs zählt jeder Tag.

    Die IMMUMEDIC Limited ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich medizinischer Logistik und innovativer Krebstherapien. Unser Schwerpunkt liegt auf der Organisation, Koordination und Bereitstellung moderner Immuntherapien, insbesondere der dendritischen Zelltherapie sowie ergänzender Behandlungsansätze wie onkolytische Viren und Immunaufbauprogramme.

    Wir arbeiten eng mit spezialisierten Kliniken, Praxen und Forschungseinrichtungen in Europa zusammen und bieten Patienten Zugang zu individuell zugeschnittenen, wissenschaftlich fundierten Therapiekonzepten. Dabei übernehmen wir nicht nur die medizinisch-logistische Betreuung, sondern auch die umfassende Beratung, um Betroffenen und Angehörigen Orientierung in einer herausfordernden Lebenssituation zu geben.

    Mit einem Netzwerk aus erfahrenen Ärzten, Therapeuten und Partnerlaboren ermöglichen wir einen reibungslosen Ablauf – von der Diagnoseanalyse über die Therapieplanung bis hin zur Durchführung der Behandlungen. Unser Ziel ist es, Patienten Hoffnung, Lebensqualität und neue Perspektiven im Kampf gegen Krebs zu eröffnen.

    IMMUMEDIC Limited – Ihr Partner für innovative Immuntherapien und ganzheitliche
    Gesundheitslösungen.

