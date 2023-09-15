  • Twisted Rose – Live in Aichach am 20.09.2025

    Am 20. September 2025 bebt Aichach: Laut, wild und unvergesslich!

    BildAm Samstag, den 20. September 2025, heißt es in Aichach: Laut, wild und unvergesslich!
    Die international bekannte Rockband Twisted Rose bringt ihre spektakuläre Show in den Brandner Kasper – und verspricht einen Konzertabend, der die Wände beben lässt. Mit Platzierungen in den internationalen Charts (u.a. Mexiko, Spanien, I-Tunes-Charts) und einer stetig wachsenden Fangemeinde haben sich Twisted Rose längst als feste Größe in der modernen Rockszene etabliert.

    Doch erst auf der Bühne entfaltet die Band ihre ganze Kraft: über zwei Stunden
    energiegeladene Live-Performance, mitreißender Gesang, harte Gitarrenriffs und
    druckvolle Beats.

    Besonders beeindruckend: Selbst in kleineren Clubs setzt die Band auf große Effekte.Mit eigenen LED-Videowänden schaffen Twisted Rose eine visuelle Kulisse, die sonst
    nur von Festivalbühnen bekannt ist.

    „Jeder Gig ist für uns das Wichtigste überhaupt – egal ob auf einem großen Festival oder in einem kleinen Club. Unsere Fans können sich sicher sein: Wir geben immer
    100 Prozent und wollen, dass jeder Abend unvergesslich wird!“ so die Band.

    Hintergrund zur Band:
    Twisted Rose gilt als eine der spannendsten Rockbands der letzten Jahre.
    Mit ihrem Mix aus modernen Rock-Sounds, klassischen Einflüssen und charismatischer
    Bühnenpräsenz haben sie sich international Gehör verschafft. Ob auf Festivals oder in Clubs – ihre Shows sind ein Erlebnis, das Fans immer wieder begeistert.

    Die Live-Performance von Twisted Rose verspricht ein intensives Konzerterlebnis zu werden, das die Grenzen des Rock n Roll neu definiert. Mit einer Show, die weit über zwei Stunden dauert, setzt die Band ein deutliches Statement in der aktuellen Musikszene und festigt ihren Ruf als einer der aufregendsten Live-Acts. Dass ihre energiegeladenen Shows die Fans in ganz Europa zum Schwitzen bringt, blieb auch den Bookern von KBN nicht verborgen, die sie gleich unter Vertrag nahmen.

    Veranstaltungsdetails:

    ? Samstag, 20. September 2025

    ? Brandner Kasper, Aichach

    ? Beginn: 20 Uhr

    ? Info: https://brandner-kaspar.metro.bar/?lang=de#events

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Twisted Rose GbR
    Herr Chris Bones
    Von-Richthofen-Straße 1
    97232 Giebelstadt
    Deutschland

    fon ..: 0170-6144117
    web ..: https://www.twisted-rose.com
    email : chris@twisted-rose.de

    Über Twisted Rose:
    Twisted Rose ist eine aufstrebende Rock-Band, die für ihren mitreißenden Sound und ihre eingängigen Melodien bekannt ist. Die Band wurde 2018 gegründet und hat seither zahlreiche Fans mit ihrer einzigartigen Klangästhetik und energiegeladenen Live-Auftritten begeistert. Twisted Rose besteht aus den talentierten Mitgliedern Caro (Gesang), Chris Bones (Guitar), AlfRed (Bass) und Ronny (Drums)

    Pressekontakt:

    7us Media Group GmbH
    Herr Hans Derer
    Alfred-Kärcher-Straße 10
    71364 Winnenden

    fon ..: 07195-9078080
    email : hd@sevenus.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Twisted Rose schenken ein: Fränkische Rockband gehen mit eigenem Rosé on tour!
      Twisted Rose veröffentlichen neues Album und eigene Weinsorte dazu!...

    2. Twisted Rose veröffentlichen lang erwartetes Album „Cherry Tales“
      Am 15. September 2023 haben Twisted Rose ihr lang erwartetes Album "Cherry Tales" veröffentlicht! Nach dem Erfolg der 3 bereits im Vorfeld Veröffentlichen Singles ist es nun Zeit für den...

    3. Twisted Rose – NEUE Single „Paradise“
      Twisted Rose veröffentlichen neuen Song "Paradise"...

    4. Twisted Rose geben Vollgas mit ihrem Song „Greed 4 Speed“
      Neue Single der aufstrebenden Rockband Twisted Rose. Laut - Hart - polarisierend...

    5. Twisted Rose schenken ein: Rock ´n `Wine -Tour, mit CD und neuer Single!
      Rock `n´ Wine....Unterfrankens Rockhoffnung TWISTED ROSE bringen mit Ihrer neuen CD einen eigene Wein heraus "Twisted Rose"...

    6. Twisted Rose sorgen mit „Bring back those Days“ für Gänsehaut
      Twisted Rose veröffentlichen 3. Single in Folge und sorgen mit "Bring back those Days" für Gänsehaut...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.