Twisted Rose – Live in Aichach am 20.09.2025
Am 20. September 2025 bebt Aichach: Laut, wild und unvergesslich!
Am Samstag, den 20. September 2025, heißt es in Aichach: Laut, wild und unvergesslich!
Die international bekannte Rockband Twisted Rose bringt ihre spektakuläre Show in den Brandner Kasper – und verspricht einen Konzertabend, der die Wände beben lässt. Mit Platzierungen in den internationalen Charts (u.a. Mexiko, Spanien, I-Tunes-Charts) und einer stetig wachsenden Fangemeinde haben sich Twisted Rose längst als feste Größe in der modernen Rockszene etabliert.
Doch erst auf der Bühne entfaltet die Band ihre ganze Kraft: über zwei Stunden
energiegeladene Live-Performance, mitreißender Gesang, harte Gitarrenriffs und
druckvolle Beats.
Besonders beeindruckend: Selbst in kleineren Clubs setzt die Band auf große Effekte.Mit eigenen LED-Videowänden schaffen Twisted Rose eine visuelle Kulisse, die sonst
nur von Festivalbühnen bekannt ist.
„Jeder Gig ist für uns das Wichtigste überhaupt – egal ob auf einem großen Festival oder in einem kleinen Club. Unsere Fans können sich sicher sein: Wir geben immer
100 Prozent und wollen, dass jeder Abend unvergesslich wird!“ so die Band.
Hintergrund zur Band:
Twisted Rose gilt als eine der spannendsten Rockbands der letzten Jahre.
Mit ihrem Mix aus modernen Rock-Sounds, klassischen Einflüssen und charismatischer
Bühnenpräsenz haben sie sich international Gehör verschafft. Ob auf Festivals oder in Clubs – ihre Shows sind ein Erlebnis, das Fans immer wieder begeistert.
Die Live-Performance von Twisted Rose verspricht ein intensives Konzerterlebnis zu werden, das die Grenzen des Rock n Roll neu definiert. Mit einer Show, die weit über zwei Stunden dauert, setzt die Band ein deutliches Statement in der aktuellen Musikszene und festigt ihren Ruf als einer der aufregendsten Live-Acts. Dass ihre energiegeladenen Shows die Fans in ganz Europa zum Schwitzen bringt, blieb auch den Bookern von KBN nicht verborgen, die sie gleich unter Vertrag nahmen.
Veranstaltungsdetails:
? Samstag, 20. September 2025
? Brandner Kasper, Aichach
? Beginn: 20 Uhr
? Info: https://brandner-kaspar.metro.bar/?lang=de#events
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Twisted Rose GbR
Herr Chris Bones
Von-Richthofen-Straße 1
97232 Giebelstadt
Deutschland
fon ..: 0170-6144117
web ..: https://www.twisted-rose.com
email : chris@twisted-rose.de
Über Twisted Rose:
Twisted Rose ist eine aufstrebende Rock-Band, die für ihren mitreißenden Sound und ihre eingängigen Melodien bekannt ist. Die Band wurde 2018 gegründet und hat seither zahlreiche Fans mit ihrer einzigartigen Klangästhetik und energiegeladenen Live-Auftritten begeistert. Twisted Rose besteht aus den talentierten Mitgliedern Caro (Gesang), Chris Bones (Guitar), AlfRed (Bass) und Ronny (Drums)
Pressekontakt:
7us Media Group GmbH
Herr Hans Derer
Alfred-Kärcher-Straße 10
71364 Winnenden
fon ..: 07195-9078080
