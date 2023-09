Twisted Rose sorgen mit „Bring back those Days“ für Gänsehaut

Twisted Rose veröffentlichen 3. Single in Folge und sorgen mit „Bring back those Days“ für Gänsehaut

https://bfan.link/bring-back-those-days

Während Twisted Rose noch ihre großen Erfolge der kürzlich veröffentlichen Singles „Wanted“ und „Greed4Speed“ feiern, beglücken sie die Musikwelt prompt wieder mit einer Nummer, die eindeutig das Zeug hat, die letzten Verkaufsrekorde zu brechen.

Twisted Rose, die aktuell die Rock Charts im Sturm erobern, setzen mit ihrem neuen Hit „Bring back those Days“ einen deutlichen Akzent. Statt harte Riffs schlägt der Gitarren-Gigant Chris Bones hier ruhigere Töne an. Der bewusst gewählte Retro-Sound holt den Hörer in jedweder Stimmung ab und versetzt ihn in die Atmosphäre alter Zeiten. Eingehüllt in die warme, leicht rauchige Stimme von Sängerin Caro, schwelgt man mit ihr in Erinnerungen an fröhliche Kindheitstage, die erste Liebe und große Weichenstellungen im Leben – durchaus auch mit einem Hauch Melancholie. „Bring back those days“ ist somit ein Song, der sich für einen lauen Abend am Lagerfeuer mit Freunden genauso eignet wie für ein einsames Glas Whiskey am Kamin.

Twisted Rose beweisen mit dieser Rock-Ballade der besonderen Art einmal mehr, dass sie in der Lage sind, tiefgehende Lyrics mit kunstvoll arrangiertem Rock-Sound zu kombinieren. „Bring back those days“ geht ins Herz, ohne kitschig zu wirken. Die Botschaft: „Was auch immer zwischen damals und heute passiert ist, welche Träume du verpasst hast, welche Entscheidungen du bereust – du hast es verdient glücklich zu sein.“ Trotz des emotionalen Textes bleibt der Song dabei durchweg kraftvoll und passt sich fließend in die härteren Klänge anderer Hits von Twisted Rose ein.

Davon überzeugen kann sich jeder ab 15. September 2023, wenn endlich das heiß ersehnte Album „Cherry Tales“ veröffentlicht wird. Der Song „Bring back those Days“ erscheint bereits am 1. September und ist dann auf allen gängigen Musikplattformen und Streaming-Diensten verfügbar. Ebenso feiert das passende Video an diesem Tag seine Premiere auf YouTube. Also legt die Wunderkerzen oder Feuerzeuge bereit und klickt rein!

Über Twisted Rose:

Twisted Rose ist eine aufstrebende Rock-Band, die für ihren mitreißenden Sound und ihre eingängigen Melodien bekannt ist. Die Band wurde 2018 gegründet und hat seither zahlreiche Fans mit ihrer einzigartigen Klangästhetik und energiegeladenen Live-Auftritten begeistert. Twisted Rose besteht aus den talentierten Mitgliedern Caro (Gesang), Chris Bones (Guitar), Tino (Bass) und Luggy (Drums).

