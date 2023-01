Hauptuntersuchung fürs Fahrzeug leichtgemacht – HolDeinePlakette.de bietet versicherten Hol-Bring-Service

Für alle Fahrzeughalter mit wenig Zeit gibt es in Sachen Hauptuntersuchung DIE Lösung. Das gratis Holen & Bringen des Autos mit Versicherung durch das Prüfzentrum HolDeinePlakette.de spart Zeit.

HU/AU-Untersuchung – Rundum-Service inklusive Abholung und Rückführung

Es ist zugegebenermaßen eine lästige Pflicht, ein Fahrzeug alle zwei Jahre auf seine Verkehrstauglichkeit untersuchen und im Idealfall für gut befinden zu lassen. Abgesehen davon, dass diese Prozedur sehr viel Nerven kosten kann, ist es für viele Auto- bzw. Motorradfahrer*innen auch lästig, erst umständlich eine geeignete Prüfstelle zu finden und dort einen Termin auszumachen, um den herum man dann seinen ganzen Tagesablauf organisieren muss. Vor allem für berufstätige Menschen ist das gar nicht so einfach.

Das Unternehmen HolDeinePlakette.de hat jetzt einen Service gestartet, der die Hauptuntersuchung und die meist gleichzeitig erledigte Abgasuntersuchung wesentlich vereinfacht.

Um den Kund*innen einen möglichst unkomplizierten und umfassenden Service bieten zu können, gibt es jetzt einen zeitsparenden und noch dazu versicherten Hol-Bring-Service, den man einfach telefonisch beauftragen kann, wenn man weiter entfernt wohnt. Durch das neue Konzept Hol deine Plakette auf die einfache Art wird die anstehende HU (Hauptuntersuchung) bzw. AU (Abgasuntersuchung) zu einer sehr schnell zu erfüllenden Pflicht für Fahrzeughalter*innen.

Dank der Digitalisierung lässt sich der Termin für eine solche Hauptuntersuchung inzwischen bequem online vereinbaren. Dafür hat HolDeinePlakette.de ein eigenes, schnell auszufüllendes Formular auf seine Website gestellt. Dort gibt man einfach an, welchen Service man wünscht, nennt die Art des Fahrzeugs (Pkw, Roller/Motorrad, Taxi/Mietwagen oder Anhänger) sowie die Abhol- und Lieferadresse des Fahrzeugs (einschließlich Postleitzahl und Stadt), gibt seine E-Mail und Telefonnummer an und bestätigt, dass man alle Datenschutzhinweise des Unternehmens gelesen hat. Dann wird man nach dem Klick auf den Button „Termin buchen“ weitergeleitet und kann den Wunschtermin auswählen. Wer lieber per Telefon einen Termin vereinbaren möchte, kann dies unter der Telefonnummer tun, die für Nürnberg und Fürth gleich ist.

HolDeinePlakette.de – Spezialist für Hauptuntersuchung (HU) & Abgasuntersuchung (AU)

Sicherheit, Kundenorientierung und Digitalisierung für optimierten Service: Diese drei Aspekte haben die drei Inhaber für ihr im Mai 2022 gegründetes Unternehmen als Grundpfeiler ihrer Dienstleistungen gewählt.

Die Durchführung der Hauptuntersuchung ist für die Gründer mit Blick auf die Sicherheit im Verkehr ein Zeichen von Verantwortungsbewusstsein gegenüber sich selbst und anderen Verkehrsteilnehmenden. Mit der Abgasuntersuchung leistet man zudem einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.

In Sachen Kundenorientierung verfolgt das noch junge Start-up aus Franken eine Kommunikation auf Augenhöhe und möchte so Vertrauen schaffen. Daher wird auf den persönlichen Kontakt großer Wert gelegt. Die Kund*innen stehen bei jedem Service – ob Hauptuntersuchung oder Abgasuntersuchung – an erster Stelle und haben Priorität.

Um einen schnellen, effizienten Service zu bieten, nutzt HolDeinePlakette.de das Prinzip End-to-End für sämtliche Abläufe. Zudem kommen moderne Technologien und digitale Werkzeuge zum Einsatz, mit denen sich Tätigkeiten nicht nur zuverlässig und zeiteffizient, sondern auch noch genauer ausführen lassen.

Wessen Fahrzeug zur Hauptuntersuchung bzw. Abgasuntersuchung muss, dem steht mit dem versicherten Hol-Bring-Service in Nürnberg und Fürth ab sofort eine einfache, schnelle und damit praktische Lösung zur Verfügung, das eigene Fahrzeug überprüfen und als verkehrssicher einstufen zu lassen. Neben diesem neuen Service besteht natürlich weiterhin die Möglichkeit, sein Fahrzeug selbst zur Prüfstelle zu bringen und die HU/AU auch ohne vorher vereinbarten Termin durchführen zu lassen.

Mehr Informationen zum Unternehmen und dem kostenlosen und versicherten Hol-Bring-Service findet man unter https://www.holdeineplakette.de/.

Die drei Brüder Tekin, Engin und Erkin Has haben sich mit ihrem Unternehmen HolDeinePlakette.de auf die Durchführung von Haupt- und Abgasuntersuchungen für Fahrzeuge spezialisiert. Dabei agieren sie als Partner der KÜS (Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger e.V.). Das Unternehmen verfügt über Standorte in Nürnberg und Fürth. Dort werden auch immer wieder nicht nur kompetente Prüfingenieur*innen gesucht, sondern auch Prüfassistent*innen und Fahrer*innen für den neuen Hol-Bring-Service.

