Twisted Rose schenken ein: Fränkische Rockband gehen mit eigenem Rosé on tour!

Twisted Rose veröffentlichen neues Album und eigene Weinsorte dazu!

Bislang bildeten eher Songs wie „Whiskey in the Jar“ von Thin Lizzy oder „One Bourbon, One Scotch, One Beer“ von George Thorogood die flüssige Messlatte für die Kombination aus Rockmusik und alkoholischen Getränken.

Unterfrankens Rockhoffnung Twisted Rose will das nun ändern: Von einem US-Magazin als „The new KISS“ bejubelt und in der deutschen MusiX als „Zukunft der straighten Rockmusik“ beschrieben, überrascht das ihre Fans mit einer eigenen Weinsorte: Twisted Rosé

Gekeltert vom jungen fränkischen Kultwinzer Menz will die Band damit die Gaumen geneigter Rock-Sommeliers beglücken. Bezogen werden kann dieser Signature-Wein auf der Homepage der Band.

Doch die Hardrockcrew um die stimmstarken Frontfrau Caro belässt es nicht einfach beim Ausquetschen feiner Rebsorten zu einem ausgezeichneten Tröpfchen. Twisted Rose feiert damit die Veröffentlichung ihres aktuellen Erfolgs-Albums „Cherry Tales“. Bislang nur auf Vinyl und zum Streaming erhältlich

kommt sie Anfang Mai nun auch als CD auf den Markt. Nachdem die Erstauflage auf Vinyl bereits ausverkauft war („Anspieltipp: Die gefühlvolle Single „Crossing the Line“), wurde das Digitale Album – bestehend aus zwölf schweißtreibenden, rockigen Nummern – zusätzlich noch um die Ballade „Watch the Stars“ erweitert. Geschrieben von Twisted Rose Mastermind Chris Waluga und interpretiert vom blutjungen finnischen Ausnahmesänger Racoon, war diese Gänsehautballade bislang nur auf dem Benefiz-Sampler „Shine a Light“ zu hören, der – zugunsten von Trauerzentren für Kinder veröffentlicht – für viel Aufsehen in TV und Presse sorgte. Doch damit nicht genug:

Auch live wird kräftig ausgeschenkt bei Twisted Rose. Denn „Frankens fantastischen Vier“ (Breakout) rocken die Republik. Die Daten:

12.05. / Stuttgart / Radio Neckar

01.06. / Rock Den Acker, Open Air

14.06. / Zellingen

17.08. / Waiblingen / Talaue Rock

10/24 / Barcelona (Spain)

02.11. / Chemnitz

07.12. / Kirchheim-Teck / Linde

14.12. / Berlin / Privat Club

Es sieht also ganz danach aus, als wäre es an der Zeit, dass sich Twisted Rose jetzt an der Spitze der Bands handgemachter Gitarrenmusik aus Deutschland wiederfindet.

Seit 2018 haben sich Twisted Rose dem klassischen Rocksound (á la AC/DC und Guns n‘ Roses)verschrieben. Mit dem Spirit ihrer Vorbilder und dem Sound von heute präsentieren die Rocker Songs, die den Vergleich mit alteingesessenen Formationen des Genres nicht zu scheuen brauchen.

Ihre energiegeladene Show, die die Fans zum Schwitzen und die Rockmädels zum Eskalieren bringt, ist mittlerweile weit über die fränkischen Grenzen hinaus bekannt.

Mit ihren Veröffentlichungen waren sie auch international bereits erfolgreich: Platz 3 in den mexikanischen Rockcharts, Platz 10 in Spanien und mehrere Bestseller-Positionen in den Amazon-Verkaufscharts sprechen für sich!

Twisted Rose sind gekommen, um zu rocken. Also: Hoch die Gläser und laut aufgedreht!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

7us media group GmbH

Herr Hans Derer

Alfred-Kärcher-Str. 10

71364 Winnenden

Deutschland

fon ..: +49 (0) 71 95 – 90780-80

web ..: http://www.sevenus.de

email : media@sevenus.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf https://www.twisted-rose.com auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

7us media group GmbH

Herr Hans Derer

Alfred-Kärcher-Str. 10

71364 Winnenden

fon ..: +49 (0) 71 95 – 90780-80

web ..: http://www.sevenus.de

email : media@sevenus.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Secondperformance … weil jedes Brautkleid einen zweiten Auftritt verdient Die TouchLife Massageschule bietet eine professionelle Massageausbildung in der TouchLife Massagemethode.