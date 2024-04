Die talentierte Sängerin Verena Rose präsentiert stolz ihre neueste Single „Herzarmee“

Die neue Single ist da

Diese ist ab sofort für die Öffentlichkeit verfügbar. Diese modern interpretierte deutsche Pop-Schlager-Perle verspricht eingängige Melodien, einen mitreißenden Refrain und eine unverkennbare künstlerische Präsenz.

In „Herzarmee“ nimmt Verena Rose die Zuhörer mit auf eine emotionale Reise, die sich um das zentrale Thema der Unterstützung und Liebe dreht. Die Single reflektiert nicht nur die beeindruckende stimmliche Bandbreite der Künstlerin, sondern auch ihre Fähigkeit, authentische Gefühle in melodischer Form zu vermitteln.

Die Veröffentlichung wird von einem faszinierenden KI-animierten Musikvideo begleitet, das die künstlerische Vision von Verena Rose auf visuelle Weise verstärkt und das Hörerlebnis zu einem audiovisuellen Genuss macht.

Verena Rose, bereits als Künstlerin des Jahres 2017 in der Kategorie Piano und Gesang ausgezeichnet, beweist mit „Herzarmee“ erneut ihre Leidenschaft und ihr Talent für zeitgemäße Pop-Schlager-Musik. Die Single ist ab sofort auf allen gängigen Musikplattformen erhältlich.

Mit „Herzarmee“ setzt Verena Rose ein weiteres eindrucksvolles Kapitel in ihrer musikalischen Reise, und Fans sowie neue Hörer sind eingeladen, diesen mitreißenden Track zu entdecken.

Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label „Fiesta Records“ (Andreas Rosmiarek, LC 02000).

Der Song ist seit 08.03.2024 auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich.

Verena Rose – Herzarmee 3.19 Minuten

VÖ-Datum: 8. März 2024

Label und Labelcode: Fiesta Records, LC 02000

UPC: 04099483015652

ISRC: DEZ922400416

Produzent: Jan Ohlhorst

Musik und Text: Stefan Stieber

Verlag: Beverly Music Publishing e.K.

Quelle: Büro Verena Rose

