Olive Tree People Inc. ist die am schnellsten wachsende wasserfreie Kosmetikmarke in den Vereinigten Staaten

OLIVE TREE PEOPLE, das Unternehmen zu dem die ganzheitlichen Kosmetikmarken OLIVEDA, LA DOPE und The INTUITION of NATURE gehören, feierte sein erstes Jahr in den USA – mit signifikantem Erfolg!

SANTA MONICA, CA–(10. April 2024)–Olive Tree People Inc. hat sein erstes Jahr in den Vereinigten Staaten gefeiert und wird voraussichtlich bereits im zweiten Jahr einen Umsatz von 100 Millionen US-Dollar erzielen, mit einem Umsatz von bis zu 300.000 US-Dollar pro Tag, was es zum am schnellsten wachsenden Unternehmen für wasserfreie Kosmetik in den USA macht.

Gründer, Olive Tree Farmer und CEO Thomas Lommel erklärte auf die Frage, was den Erfolg seines Unternehmens ausmacht, dass es im Wesentlichen drei Dinge sind:

„Erstens macht das, was wir tun, absolut Sinn – wir ersetzen die 70 % Wasser in herkömmlichen Schönheitsprodukten durch das Elixier unserer Olivenblätter und Hydroxytyrosol, ein traditionelles mediterranes Schönheits- und Gesundheitsgeheimnis, und die Menschen verstehen es.

Zweitens: Die Produkte funktionieren, und die meisten unserer Kundinnen und Kunden lieben sie, weil sie eine Seele haben. Natürlich spielt auch unsere 365-Tage-Rückgabegarantie eine nicht zu unterschätzende Rolle. Sie zeigt, wie überzeugt wir von dem sind, was wir tun.

Drittens: Unsere einzigartige Gemeinschaft rund um den Olivenbaum, die sich in den letzten 12 Monaten organisch mit fast 10.000 Schönheitsberatern zum Thema „Waterless“ in den USA gebildet hat“, kommentiert Lommel.

„Ich bin überzeugt, dass der Direktvertrieb an den Verbraucher, insbesondere bei Schönheitsprodukten, die mit allen Sinnen wahrgenommen werden wollen, der erfolgreichste Weg ist, den Menschen den Unterschied zwischen konventioneller und wasserloser Schönheit zu zeigen“, fügte Thomas Lommel hinzu.

Der Erfolg von Olive Tree People wirkt sich auch direkt auf den Aktienkurs der Muttergesellschaft Oliveda International Inc. aus, die unter dem Börsenkürzel „OLVI“ gehandelt wird. Der Aktienwert, der Unternehmenswert und die Marktkapitalisierung von Oliveda International, Inc. sind in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Laut der OTC Markets-Website (https://www.otcmarkets.com/stock/OLVI/security) lag die Marktkapitalisierung der Stammaktien des börsennotierten Unternehmens am 8. April 2024 bei über 2,15 Milliarden Dollar.

Thomas Lommel, der sein erstes Produkt, das I01, vor über 20 Jahren in seinem Olivenbaumhaus in Südspanien entwickelt hat, sagte auf die Frage, wie er die nächsten 1-2 Jahre sieht: „Ich bin überzeugt, dass das, was wir tun, in den nächsten Jahren in den USA, aber auch im Rest der Welt erfolgreich sein wird, weil es funktioniert, jeder es versteht und es absolut sinnvoll ist.“

„Auf der anderen Seite macht es keinen Sinn, weiter gegen das Leben zu arbeiten. Wir müssen endlich begreifen, dass wir ohne Mikroorganismen in uns und auf uns nicht existieren können.Mit synthetischen und/oder abgestorbenen Pflanzenstoffen, wie z.B. raffinierten Pflanzenölen, die mit destilliertem Wasser und Konservierungsstoffen zu Emulsionen verarbeitet werden und in herkömmlichen Cremes bis zu 95% des Produktes ausmachen, arbeiten sie gegen unsere Mikroorganismen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Oliveda Deutschland GmbH

Frau Claudia Schwahlen

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 0211-22059269

web ..: https://olivetreepeople.com/

email : daniela.jambrek@oliveda.com

OLIVE TREE PEOPLE ist das Dach, unter dem die ganzheitlichen Marken OLIVEDA, LA DOPE, olive re:connect und THE INTUITION of Nature vereint sind. Für jede dieser Marken folgte OLIVE TREE PEOPLE-Gründer Thomas Lommel vom ersten Moment an seiner Intuition und der Natur. Er begab sich auf den Weg der Olivenbäume, der ihn bis heute bei jedem Schritt wieder aufs Neue spüren lässt, dass es keinen anderen, keinen sinnvolleren gibt. OLIVE TREE PEOPLE ist heute der größte Naturschützer in der Region Arroyomolinos de León. Dort kaufen sie große Ländereien, um die in diesem Naturreservat stehenden, verwilderten Bergolivenbäume zu retten, indem diese kultiviert und öko-zertifiziert werden.

Pressekontakt:

Oliveda Deutschland GmbH

Frau Claudia Schwahlen

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

fon ..: 0211-22059269

email : daniela.jambrek@oliveda.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Great Pacific Gold erwirbt die in Papua-Neuguinea ansässige Tinga Valley Copper & Gold Corp. Die talentierte Sängerin Verena Rose präsentiert stolz ihre neueste Single „Herzarmee“